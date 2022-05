Match amical Maroc-Etats-Unis: Chibi remplace Mezraoui

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic a convoqué l’arrière droit de l’AS FAR, Mohamed Chibi, au stage de préparation de l’équipe marocaine, en prévision du match amical contre les Etats-Unis.



Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football, Chibi remplace Noussir Mazraoui, qui ne peut pas se déplacer aux Etats-Unis en raison d’une blessure.



Mazraoui poursuivra son programme thérapeutique au complexe Mohammed VI à Maâmoura (près de Salé), en attendant de décider de sa disponibilité pour les matches de qualification de la CAN-2023 contre l’Afrique du Sud et le Liberia, précise la Fédération.

Les Lions de l’Atlas ont entamé, vendredi, un stage de préparation par des exercices de condition physique et de décrassage.



L’équipe nationale sera en stage de fin mai à mi juin, avec au programme un match amical contre les Etats-Unis (2 juin à Cincinnati) et deux matches de qualification à la CAN-2023, contre l’Afrique du Sud (9 juin à Rabat) et le Liberia (13 juin à Casablanca).



Il convient de rappeler en dernier lieu que l’EN s’est envolée hier pour les Etats-Unis.