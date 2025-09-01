Augmenter la taille du texte
Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025

Lundi 1 Septembre 2025

Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025
La masse monétaire (agrégat M3) s'est établie à 1.970,3 milliards de dirhams (MMDH), marquant un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025, après 8% en juin dernier, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution est le résultat d'une décélération du crédit bancaire au secteur non financier de 4,4% à 3,4%, une quasi-stagnation de la progression des avoirs officiels de réserve autour de 11% et une légère hausse de 0,1% après une baisse de 0,9% des créances nettes sur l'Administration Centrale, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

La progression annuelle de l'agrégat M3 reflète principalement la décélération de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 11,8% à 11,2%, la baisse des dépôts à terme de 0,3% et l'accélération de la progression de la monnaie fiduciaire à 8,7% et des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires de 7,6%.

Par secteur institutionnel, l'évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire traduit la décélération de la croissance des actifs monétaires des ménages de 6,5% à 6,3%, recouvrant la croissance de leurs dépôts à vue à 9% après 9,4%, la quasi-stagnation de leurs comptes d'épargne à 1,9% et l'atténuation de la baisse de leurs comptes à terme à 3,8%.

Il s'agit aussi du ralentissement de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées de 14,3% à 11%, reflétant la croissance de leurs dépôts à vue de 14,4% et la baisse de leurs comptes à terme de 23,1%.

Libé

Tags : accroissement annuel, juillet 2025, Masse monétaire

