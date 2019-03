Martina Hingis maman

C'est le plus beau trophée de sa vie ! Martina Hingis a cumulé les succès sur les courts de tennis tout au long de sa carrière de joueuse mais à 38 ans, la championne suisse vient de devenir maman pour la première fois. Sur son compte Instagram, Martina Hingis a présenté sa fille Lia, née le 26 février 2019. L'ex-joueuse a pris la pose avec son mari Harald Leemann et sa petite princesse. "Et puis nous fûmes trois. Harry et moi sommes heureux d'accueillir notre petite fille Lia dans ce monde. Nous l'aimons déjà si fort", a écrit avec tendresse Martina Hingis. L'ancienne numéro 1 mondiale, qui a été éclipsée par l'éclosion des sœurs Williams au début des années 2000, avait annoncé de manière originale sa première grossesse à l'occasion de son 38e anniversaire le 30 septembre dernier. Martina Hingis avait posté une photo d'une mini-tenue de tennis et d'une mini-raquette. Elle a commenté avec enthousiasme : "Merci pour tous vos voeux d'anniversaire ! Heureuse de partager que ce sera la dernière fois que nous le célébrons en tant que couple... Je suis excitée de vous annoncer que nous allons bientôt être une famille de trois personnes".

Après avoir été accusée par son ex-mari, le Français Thibault Hutinl, de l'avoir frappé et de l'avoir ruiné, Martina Hingis a retrouvé l'amour dans les bras d'Harald Leeman, le médecin de l'équipe suisse de Fed Cup. Les deux amoureux se sont mariés en juillet 2018 dans la ville suisse de Zoug.