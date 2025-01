Marseille Beach Team remporte le tournoi international "Open Mogador"

Le club de Marseille Beach Team a remporté la première édition du tournoi international "Open Mogador" de beach-soccer, disputé dimanche sur la plage d’Essaouira, en présence d'une pléiade de personnalités du monde du sport, de la culture et des médias.



Initiée par le club local Amal Mogador, avec le concours du conseil communal d'Essaouira, cette manifestation a rassemblé plusieurs équipes prestigieuses venues d’Europe et d’Afrique, parmi lesquelles figurent Marseille Beach Team et Cévennes Méridionales (France), C.D. Fútbol Fran Mejías (Espagne) et l'Amitié (Sénégal).



Au terme de trois jours de compétition dans une ambiance festive, Marseille Beach Team s’est adjugé le titre lors d’une finale palpitante devant un public nombreux, en s’imposant face à l’équipe hôte Amal Mogador, sur le score étriqué de 7 à 5.



Cette compétition internationale a également permis de faire la lumière sur le talent et les performances individuelles exceptionnelles de certains joueurs, notamment Ardel Emmanuel d’Amal Mogador, sacré meilleur buteur avec 13 réalisations, le Suisse Elliott de Marseille Beach Team, désigné meilleur gardien, et Zohair Jabbari, également d’Amal Mogador, élu meilleur joueur du tournoi.



"Cet événement est une vitrine exceptionnelle pour Essaouira qui confirme sa vocation de destination sportive et culturelle, tout en offrant aux jeunes talents locaux l'opportunité de se mesurer à des joueurs internationaux", a indiqué le président du club Amal Mogador, Rachid Eddaraâ, dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette compétition.



M. Eddaraâ a également exprimé sa gratitude aux partenaires et aux équipes participantes, ainsi qu’au public qui a "largement contribué à la réussite de ce tournoi", faisant part de son souhait de voir cette manifestation érigée en rendez-vous annuel incontournable du beach-soccer à l'échelle internationale.



Avec la participation de plus de 26 joueurs internationaux, ce tournoi a offert un spectacle de grande qualité, sublimé par une ambiance festive et une forte affluence du public venu apprécier des performances sportives d’un niveau exceptionnel.