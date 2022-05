Marrakech retrouve son Marathon international

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association le Grand Atlas organise, le 15 mai 2022, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine d’athlétisme, la wilaya, la ville de Marrakech et la commune du Méchouar, la 32e édition du Marathon international de Marrakech (MIM), sous le thème «Protégeons notre environnement».



Dans ce cadre, les organisateurs ont tenu une conférence de presse jeudi soir dans un grand hôtel de la ville pour mettre toute la lumière sur cet événement devenu incontournable pour un grand nombre d’athlètes et d’observateurs.



Au début de la conférence, Mohamed Knidiri, directeur du MIM et président de l’Association le Grand Atlas, a exprimé sa joie et celle de tous les fans de courses de retrouver, après deux années d’absence due à la pandémie de Covid19, une compétition qui revêt un intérêt particulier sur l’échiquier mondial, vu la réussite des éditions précédentes et la qualité de l’organisation durant des décennies.



Par la suite, M. Knidiri a mis en exergue les particularités de la 32e édition, commençant par le nombre de participants qui dépasse les 10.000 athlètes, dont plus de 1.500 étrangers qui ont tenu à prendre part à cette manifestation sportive. Le directeur du MIM a aussi exprimé le souhait de tous les organisateurs de voir pulvériser de nouveaux records, à l’image de la dernière édition qui fut marquée par le magnifique chrono enregistré par le Marocain Hicham Laqouahi (2h 06 min 32s).



Pour ce qui est de la course, des Top Runners sont invités pour donner plus d’attrait à cet événement sportif. Il s’agit pour le marathon hommes d’Endeshaw Negesse d’Ethiopie (02h 04 min 52 s), des Kényans Stephen Chemlany et Julius Kiprono Tarus, respectivement (02:06:22) et (02:07:35) ou encore des Marocains Abdellah Tagharaft (02:08:47), Mohamed Talhaoui (02:10:10) et Bilal Marhoum (02:11:20).



Pour le marathon dames, Mulu Seboka d’Ethiopie (02:21:56), la Kényane Margaret Agai (02:23:28) et les Marocaines Souad Kanbouchia (02:28:56), Fatiha Asmid (02:30:44) et Sanaa Achahbar (02 :32 :36) sont les grandes favorites de cette édition.



En ce qui concerne le semi-marathon hommes, la victoire devrait se jouer entre les Marocains Hassan Tourris (01:01:42), Ahmed El Hassouni (01:01:43) et Yassine El Allami (01:01:59). Idem pour le semi-marathon dames qui sera marqué par une forte présence marocaine, particulièrement celle de Rkia Moukim (01:11:40), Rahma Tahiri (01:12:02) ou encore Asmae Ghizlane (01:12:10).



La 32e édition du MIM sera aussi l’occasion de sensibiliser les habitants de la ville sur l’importance de protéger l’environnement, et la matinée des courses sera déclarée journée sans voitures. Et comme ce fut le cas lors des précédentes éditions, une course pour enfants est programmée la veille du marathon, et ce pour leur permettre de côtoyer leurs idoles.



Mohamed Knidiri a, en outre, tenu à rappeler que le Marathon international de Marrakech, en plus de son aspect sportif, contribue à l’animation artistique de la ville, à sa promotion touristique et celle de la région, ainsi qu’au développement du tourisme sportif dans notre pays en général et dans la cité ocre en particulier.



Khalil Benmouya