Marrakech de nouveau théâtre du derby casablancais

La date du prochain derby casablancais est désormais fixée. La confrontation WAC-Raja comptant pour la 25ème journée du championnat national de football, Botola Pro D1 Maroc Telecom, aura lieu le dimanche 21 avril à partir de 16 heures au Grand stade de Marrakech.

Ainsi, le second acte du derby au titre de la saison sportive 2018-2019 se déroulera à l’instar du premier dans la ville ocre, sachant que le match aller s’est soldé à l’avantage des Rouges qui dominent le championnat avec un total de 52 points et un match en retard contre le HUSA (24ème journée) dont la date a été arrêtée au 18 courant à 15 heures au Grand stade d’Agadir.

A propos des matches de mise à jour, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a émis un communiqué détaillant les dates de leur tenue. Ainsi, pour le compte de la 22ème manche, les matches Raja-IRT et ASFAR-RSB ont été programmés pour le 17 de ce mois respectivement à 16h00 au stade Père Jégo et à 18h00 au Complexe Moulay Abdellah à Rabat. Quant au match de la 24ème journée devant mettre aux prises la RSB et le CAYB, il est prévu pour le 24 avril à 16h00 au stade municipal de Berkane.

En ce qui concerne la 25ème journée du championnat, elle fera relâche ce week-end pour reprendre ses droits la semaine prochaine avec en prologue un sommet du bas du tableau entre le KACM et l’OCK, programmé le 19 avril à 20 heures au Grand stade de Marrakech.

La journée devra se poursuivre samedi avec quatre matches à l’ordre du jour, à savoir CAYB-MAT (16h00 : complexe municipal de Berrechid), MCO-DHJ (16h00 : stade municipal d’Oujda), OCS-ASFAR (18h00 : stade El Massira à Safi) et RCOZ-CRA (20h00 : stade municipal d’Oued Zem). Quant aux confrontations dominicales, leur programmation se décline comme suit : IRT-RSB (18h00 au Grand stade de Tanger), FUS-HUSA (20h00 : stade Prince Héritier Moulay El Hassan), outre le derby WAC-Raja.

A noter que cette journée a été décalée en raison de l’engagement en fin de semaine du WAC, de la RSB et du HUSA en compétitions continentales.

Par ailleurs, le match en retard comptant pour la 16ème journée devant opposer le CRA au Raja aura lieu aujourd’hui à 16 heures au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima. Une rencontre qui se jouera à huis clos pour des raisons sécuritaires, à grand enjeu pour les deux protagonistes : pour le CRA, coaché par Saïd Chiba qui a succédé à Juan Pedro Ben Ali, une victoire le rapprochera du FUS, 14ème, alors le Raja tâchera de conserver son élan victorieux en vue de conforter sa place de dauphin qui lui balisera la saison prochaine le chemin de la Ligue des champions, épreuve que les Verts n’ont plus disputée depuis quelques années.