Marrakech à l’heure du Tournoi international de tennis en fauteuil roulant

Le Tournoi international de tennis en fauteuil roulant, dont le coup d’envoi a été donné vendredi, au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), promet d'être exceptionnel tant sur le plan technique qu’organisationnel, soulignent les organisateurs.



"Toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de cet événement sportif" organisé par l'Association Al Alam Maana pour les personnes handicapées, en partenariat avec le RTCMA, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), a indiqué le comité d'organisation, lors d’une conférence de presse destinée à faire la lumière sur cet événement sportif.



Ce tournoi verra la participation d'athlètes issus de différents pays, dont le Maroc, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, le Pakistan, la Pologne, le Royaume-Uni, la Colombie, l'Italie, la Turquie et la Grèce, renforçant ainsi le caractère international et inclusif de cette compétition, a précisé le comité.



Intervenant à cette occasion, Hajj Boukartacha, président de l'Association Al Alam Maana, a expliqué que les organisateurs ne ménagent aucun effort en vue de garantir le succès de ce tournoi qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, relevant que cette manifestation est la dernière compétition permettant aux joueurs de décrocher le minima pour se qualifier aux Jeux paralympiques.



M. Boukartacha, ancien joueur de l'équipe nationale marocaine, qualifié pour les Jeux paralympiques (Londres et Tokyo), a mis en relief les grands efforts déployés par les membres de l'Association Al Alam Maana et le reste des bénévoles pour garantir une organisation professionnelle de ce tournoi international, soulignant que le Maroc a cumulé une grande expérience dans l'organisation de compétitions sportives à caractère continental et international au cours des dernières années.



De son côté, Jamila Lamnat, directrice du tournoi, a souligné l'importance de promouvoir l'inclusion des personnes à besoins spécifiques à travers le sport au Maroc, relevant que l'Association Al Alam Maana organisera diverses activités, telles que des rencontres interactives pour sensibiliser au sport pour les personnes en situation de handicap, et une exposition sportive dédiée à la sensibilisation des citoyens et des associations actives dans le domaine du handicap.



Mme Jamila Lamnat a fait savoir que l’hommage rendu, à cette occasion, à Naziha Bouzaher, une jeune fille victime d'une paralysie suite au séisme d'Al Haouz, et à Zoé Maras, une joueuse française de para-tennis, qui a eu l'honneur de porter la flamme olympique à Saint-Chamond en juin 2024, vise à célébrer toutes les femmes souffrant de handicap, et qui restent attachées au changement et à l’inclusion sociale et sportive.



A rappeler que dans le cadre de ce tournoi, une exhibition de tennis en fauteuil roulant se tiendra le 06 juillet à la place Jemaa Fna, permettant au public de découvrir ce sport et de l'expérimenter.