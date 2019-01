Marrakech à l’heure de son 30ème MIM

Marrakech vibrera ce dimanche au rythme de la 30e édition de son Marathon international. Un rendez-vous devenu incontournable pour bon nombre de coureurs qui préparent la nouvelle saison et qui cherchent à joindre l’utile à l’agréable en profitant des atouts d’une des plus belles destinations sportives et touristiques du monde.

Placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 30ème édition du MIM verra la participation d’environ 9000 athlètes, professionnels et amateurs, venus des quatre coins du globe et représentant une soixantaine de pays, dont quelque 50 top runners.

Parmi les favoris, côté hommes, il y a les Kényans Chelimo Nicholas Kipkorir (2h07min38s) et David Tarus (2h09min00s), le Marocain Salah Eddine Bounasr (2h08min25s) et l'Ethiopien Terefi Fikadu Girma (2h09min34s), aux côtés d’autres athlètes marocains et étrangers venant d'Espagne et de France.

Côté dames, la Chinoise Yinli He (2h27min35s), les Kényanes Monica Cheruto (2h29min16s) et Kiprotich Cladys Jepkorir (2h30min01s) ainsi que l'Ethiopienne Asefa Mulunesh Zewdu (2h30min35s) seront de sérieuses prétendantes au titre lors de cette édition qui connaîtra également la participation des principales athlètes marocaines, notamment Kalthoum Bouasria (2h38min08s) et Sanaa El Mansouri (2h39min06s).

Pour ce qui est du semi-marathon, les athlètes marocains tenteront de confirmer la domination marocaine lors des dernières éditions, à l’instar de Hicham Amghar (1h00min23s), Mohammed Reda El Aaraby (1h0min38s) ou encore Mustapha El Aziz (1h00min41s).

Côté dames, Rkia El Moukim (1h09min33s), Sanaa Achahbar (1h10min30s) et Hajiba El Hasnaoui figurent parmi les favorites.

En marge de cet événement, une course de 3,5 km sera organisée au profit des enfants scolarisés, âgés de 10 à 13 ans, samedi matin à partir de 10h30. Ce sera l’occasion pour ces athlètes en herbe de découvrir le cadre d’une compétition internationale de haut niveau, de partager des moments de plaisir avec les top runners et de rencontrer des athlètes de renom.

Ce sera également l’occasion pour les organisateurs de sensibiliser la population à la protection de l’environnement. Dans ce sens, une journée sans voiture fait partie des priorités des initiateurs de cette manifestation sportive, l’objectif étant d’offrir aux coureurs, visiteurs et habitants de la ville ocre, la possibilité de respirer de l’air pur, loin de la pollution qui affecte depuis quelque temps cette ville connue jadis par ses jardins, ses oliviers et ses palmeraies.

A noter que le départ du marathon aura lieu à 8h30.