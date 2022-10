Marquinhos Xavier : Le Maroc, un sérieux prétendant pour les demi-finales de la prochaine Coupe du monde de futsal

Le Maroc est un "sérieux prétendant pour les demi-finales" de la prochaine Coupe du monde de futsal, a indiqué le sélectionneur national brésilien, Marquinhos Xavier.



"Je suis convaincu que le Maroc, vu son rythme de progression, jouera au moins les demi-finales de la prochaine Coupe du monde en 2024", a assuré Marquinhos dans une déclaration à la MAP, à la veille du premier de deux matchs amicaux entre le Brésil, premier au classement mondial, et le Maroc, huitième.

Le technicien brésilien, qui a fait appel à tous les stars de la Seleçao, a rappelé que "le Maroc était d'ailleurs tout près d’atteindre ce stade de la compétition lors de la dernière Coupe du monde".



Lors de la dernière édition, organisée en septembre en Lituanie, le Maroc avait été éliminé en quarts par le Brésil sur le score de 1 but à 0.

Et d’ajouter : "Je pense que le travail qu’on est en train de faire au sein de la sélection marocaine est très colossal, que ce soit de la part de la fédération ou du staff technique. C’est vrai que ça dépendra de ce qui va se passer d’ici là, mais je suis sûr que le Maroc atteindra le sommet du futsal mondial dans un avenir proche".



"Je suis sûr que ce seront deux matchs très durs entre le Brésil et le Maroc, qui est une équipe très puissante techniquement et qui, certainement, va atteindre le sommet mondial", a-t-il insisté.



Par ailleurs, le sélectionneur de l’équipe brésilienne, quintuple championne du monde, s’est dit "heureux de recevoir le Maroc. Il s’agit de l’une des grandes sélections qui ne cessent d’évoluer, voire celle qui a le plus évolué ces dernières années".



Cette rencontre est importante en ce sens que "le Maroc est l’une de ces équipes qui vous donnent du fil à retordre, ce qui nous permet d’améliorer nos phases de jeu et de nous maintenir dans le haut niveau".

Concernant la préparation de son équipe, Marquinhos a souligné qu’"hormis l’absence de Pito, qui vient d’avoir un bébé, tous les éléments de l’équipe nationale brésilienne sont présents pour ces matchs amicaux contre le Maroc. Ce sera certainement deux rencontres de haut niveau".



La sélection nationale de futsal a effectué, mercredi soir à Brusque, la première séance d’entraînement en présence de tous les joueurs convoqués pour cette double confrontation amicale.



Dimanche à Arena Multiuso Prefeito Estêner Soratto da Silva de la ville de Tubarão (14H00), les Lions de l’Atlas se mesureront pour la deuxième fois après l’opposition de vendredi aux leaders du classement mondial, en présence de toutes leurs stars avec à leur tête Ferrao, le pivot du FC Barcelone considéré comme le meilleur joueur de futsal de la planète.



Le Maroc et le Brésil s’étaient affrontés l’année dernière à Laâyoune également en matchs amicaux. Le premier match a été remporté par le Maroc (3-1), alors que le second est revenu aux Brésiliens (0-2).