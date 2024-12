Maroclear : l’encours des avoirs conservés dépasse 2.240 MMDH à fin 2023

L’encours global des avoirs conservés auprès du dépositaire central Maroclear a atteint 2.240,27 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023, en hausse de 9,41% par rapport aux 2.047,65 MMDH enregistrés à fin 2022, selon l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).



Cette évolution a été principalement soutenue par l’augmentation de l’encours des actions et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), qui ont enregistré des hausses respectives de 11,09% et 11,05%, explique l’AMMC dans son rapport annuel de 2023.



Le nombre de valeurs conservées par Maroclear s'est également amélioré de 4,10%, passant de 1.611 valeurs à fin 2022 à 1.677 valeurs à fin 2023, ajoute la même source.



Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation de 13,53% du nombre de Titres de créances négociables (TCN). Par ailleurs, la moyenne des flux dénoués a enregistré une progression notable de 23,31% entre 2022 et 2023.