Maroc : Les EHTC enregistrent 2,04 millions de nuitées à fin janvier

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a atteint plus de 2,04 millions de nuitées à fin janvier 2025, en hausse de 16% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.



Ces nuitées se répartissent sur le tourisme national (+6%) et le tourisme international (+20%), précise l'observatoire dans les statistiques sur le tourisme au Maroc pour le mois de janvier 2025.



Durant cette période, les destinations Al Haouz (+48%), Fès (+35%), Tanger (+30%), Casablanca (+29%), Essaouira (+15%) et Agadir (14%) ont enregistré des résultats positifs par rapport à fin janvier 2024, ajoute la même source.



S’agissant des recettes voyages en devises générées par l'activité touristique des non-résidents au Maroc, elles se sont élevées à 8,78 milliards de dirhams (MDH) à fin janvier 2025 contre près de 7,98 MMDH à fin janvier 2024, soit une variation de 10%.



Durant le mois de janvier, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint 1.265.197 touristes avec une évolution de 27% par rapport à janvier 2024.