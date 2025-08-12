Tourisme: Un journal sénégalais met en lumière les atouts de la destination Maroc

Le Maroc se positionne en tant que destination touristique de référence, grâce à son hospitalité, sa gastronomie et la diversité de ses paysages, écrit samedi le quotidien sénégalais "Le Soleil".



Dans un article intitulé "Hospitalité, gastronomie et paysages : Maroc, pays charmeur", le journal souligne la solidité de la stratégie touristique du Royaume, couronnée par un nouveau record touristique enregistré en 2024 avec l'arrivée de 17,4 millions de visiteurs.

Selon "Le Soleil", plusieurs facteurs expliquent ce succès, notamment la connectivité du Maroc, grâce à des liaisons aériennes régulières à des tarifs compétitifs, la richesse et la diversité de son offre d’hébergement, combinant Riads historiques et hôtels modernes, ainsi que la réputation du Maroc comme terre d'accueil et d'hospitalité, rapporte la MAP.



Le quotidien met en avant de nombreux sites emblématiques, parmi lesquels la mosquée Hassan II à Casablanca, la médina de Fès, la ville de Chefchaouen, le désert de Merzouga, la région de Dakhla-Oued Eddahab, ou encore les stations balnéaires de Taghazout et Saïdia. Autant de destinations qui témoignent, relève l'auteur de l'article, "de la richesse culturelle et géographique du Royaume".



La gastronomie figure également parmi les attraits majeurs cités par "Le Soleil". Ainsi, le Tajine, le couscous et le traditionnel thé à la menthe constituent des symboles de l’art culinaire marocain, apprécié par les visiteurs et indissociable de l’hospitalité locale.



Le quotidien sénégalais insiste, par ailleurs, sur la vitalité culturelle du Maroc, mise en valeur par de grands rendez-vous internationaux, comme le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui a réuni près de 300.000 festivaliers en juin dernier, le Festival de Fès des Musiques sacrées, Mawazine à Rabat, Jazzablanca, Tanjazz, Timitar à Agadir, ou encore la Fête des cerises de Sefrou.



Avec cette combinaison d’atouts touristiques, culturels et gastronomiques, le Maroc confirme son statut de destination de premier plan en Afrique, offrant aux visiteurs une expérience diversifiée et authentique, conclut "Le Soleil".