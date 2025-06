Maroc-France : La qualité des relations entre les deux groupes d'amitié mise en avant à la Chambre des conseillers

Une délégation du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, conduite par son président Christian Cambon, a tenu une réunion, jeudi à Rabat, avec les membres du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France, présidé par le conseiller parlementaire Mohamed Zidouh, dans le cadre de la dynamique remarquable que connaissent les relations entre la Chambre des conseillers et le Sénat français.



Cette réunion, organisée au siège de la Chambre, a été l'occasion de saluer la dynamique et le niveau distingué des relations entre les deux groupes d’amitié et de coopération au sein des deux institutions parlementaires, indique vendredi un communiqué de la Chambre des conseillers.



Cet élan se manifeste par la multitude d'activités conjointes prévues dans le programme de travail élaboré par les deux parties, qui reflètent l'engagement des présidences des deux institutions législatives à soutenir le rôle des groupes d’amitié dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans leur dimension parlementaire, souligne la même source.



Les deux parties ont mis en avant, à cet égard, le rôle particulièrement important des groupes d’amitié dans la création d’un espace de dialogue et de coordination permanente. Elles ont rappelé, dans ce contexte, la visite effectuée par le président du Sénat français au Maroc en février dernier, à l’invitation du président de la Chambre des conseillers, et qui a marqué une étape clé dans le renforcement des relations parlementaires bilatérales.



A cette occasion, "les deux parties ont salué la position constante de la France sur la question du Sahara marocain, exprimée par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans son message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 2024, et réaffirmée lors de la visite d'Etat effectuée par M. Macron au Maroc à la fin de l'année dernière", note le communiqué, ajoutant que la même position a été exprimée par le président du Sénat français depuis la ville de Laâyoune.



Les deux parties ont également salué "les positions de M. Cambon soutenant la marocanité du Sahara et son engagement en faveur du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France, ainsi que son appui constant aux initiatives visant à consolider les relations bilatérales".



Cette réunion a été, par ailleurs, l'occasion de passer en revue les acquis réalisés dans le processus de coopération entre les deux groupes d’amitié et de souligner l'importance d'organiser la cinquième édition du Forum parlementaire maroco-français, "en tant qu'étape institutionnelle majeure pour discuter des questions d’intérêt commun et renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays".



S’agissant de la coopération dans les secteurs vitaux, les deux parties ont plaidé pour le renforcement des partenariats culturels et économiques, tout en mettant en avant l'importance des projets stratégiques en cours de réalisation au Maroc.



Elles ont exprimé, par là même, leur appréciation du rôle du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la stabilité de la région du Sahara et du Sahel, affirmant que le Royaume demeure un partenaire stratégique pour la France dans son orientation vers l’Afrique.



A cet égard, les deux parties ont rappelé les initiatives Royales visant à renforcer la coopération Sud-Sud, citant en premier lieu l’Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.



Ont pris part à cette rencontre, la vice-présidente du groupe d'amitié Maroc-France, la conseillère Hind El Ghazzali (groupe RNI), le conseiller Youssef El Alaoui, rapporteur du groupe (président du groupe de la CGEM), le conseiller Noureddine Soulaik, rapporteur (président du groupe de l'Union marocaine du travail), le conseiller Mustapha Dahmani (RNI), la conseillère Salima Zidani (Union générale des travailleurs du Maroc), le conseiller Mohamed Archane, vice-président (Groupe constitutionnel démocratique et social), le conseiller Khaled Setti et la secrétaire exécutive du groupe d'amitié Nahed Bennani.