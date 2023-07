Maroc-Espagne : Des relations multidimensionnelles orientées vers l'avenir

Voisins, amis historiques et acteurs incontournables dans le développement du voisinage Sud de la Méditerranée, le Maroc et l'Espagne sont engagés dans un processus de renouvellement et de renforcement de leur partenariat stratégique, le regard orienté vers l'avenir et les défis du 21ème siècle.



Rabat et Madrid ont toujours su privilégier la sagesse, l’entente et l’intérêt commun pour édifier un partenariat multiforme et multidimensionnel qui constitue un modèle de partenariat gagnant-gagnant, à la hauteur des enjeux et des mutations régionales et internationales.



La feuille de route inédite, adoptée en avril 2022, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est la preuve la plus éloquente de la volonté et de la détermination des deux pays, favorisés par la proximité géographique, une histoire ancestrale et une complémentarité singulière, de briser les barrières et de poser leur regard sur un avenir prometteur dans divers domaines.



Cette nouvelle feuille de route '’ambitieuse et durable’’ trace ainsi les lignes directrices pour l’édification d’un partenariat '’global et renouvelé’’, afin de répondre aux défis actuels, tels que la migration, le terrorisme, le développement durable, l’environnement, mais aussi des défis de l’avenir, comme la sécurité alimentaire, la transition écologique et l’intelligence artificielle.

Sur cette base, les deux pays ont donné un nouvel élan aux groupes de travail créés pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle et se sont engagés à traiter les sujets d’intérêt commun dans un ‘’esprit de confiance, dans la concertation, loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis’’.



Répondant à cet engagement, la Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue les 1er et 2 février à Rabat, a apporté une nouvelle pierre au partenariat stratégique entre deux pays, qui regardent leur passé avec sérénité et envisagent leur avenir avec enthousiasme et confiance renouvelée.



Dans une Déclaration conjointe publiée à l'issue des travaux de cette 12ème session de la RHN, le Maroc et l’Espagne ont ainsi exprimé leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés et réaffirmé leur volonté de les enrichir en permanence.



Dans ce sens, les deux royaumes inscrivent leur coopération dans le cadre du Traité d’amitié, de bon voisinage, de coopération et du dialogue politique renforcé, issu de la Déclaration conjointe du 07 avril 2022, basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, dans laquelle les questions d'intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance.



Cette réunion a constitué une occasion de passer en revue les objectifs de la feuille de route et les résultats satisfaisants obtenus, d’une part, et de renouveler la détermination des deux pays à agir, conjointement, pour la poursuite de cette nouvelle dynamique, nécessaire au bien-être des deux pays et à la prospérité de l’ensemble de la région, d’autre part.



Les deux parties ont, à cet égard, salué le travail accompli au sein de l’ensemble des groupes de travail, tous réunis et fonctionnels, et surtout les efforts déployés et l’implication démontrée, des deux côtés, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans ladite feuille de route, invitant à la poursuite des discussions dans le cadre de ces groupes.



Cette 12ème session de la RHN, à laquelle ont pris part une importante délégation espagnole et plusieurs membres du gouvernement marocain, a été marquée par la signature d'une vingtaine d’accords entre les deux pays. Un fait inédit entre le Maroc et l’Espagne.