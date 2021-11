Maroc-Danemark en fin de semaine au RTCMA

La sélection marocaine de tennis est prête pour affronter son homologue danoise dans le cadre de la Coupe Davis-Groupe II (Monde), les 27 et 28 novembre courant au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), a souligné, mercredi à la Cité ocre, le capitaine de l’équipe nationale, Mehdi Tahiri.



Lors d’une conférence de presse, le capitaine de l’équipe nationale a relevé que les tennismen nationaux aborderont cette confrontation avec grande confiance, détermination et sérieux en vue de gagner cette confrontation et réaliser l’ascension au Groupe I (Monde).



La cohésion entre les joueurs est nécessaire dans ce genre de rendez-vous, ce qui contribue à hisser le moral des joueurs et aborder cette confrontation en toute sérénité et sans pression psychologique afin de réaliser le souhait du public marocain, a-t-il estimé, reconnaissant toutefois que la confrontation sera "difficile" pour les deux sélections.



De son côté, le capitaine de la sélection danoise, Frederik Nielsen, s’est dit très heureux de jouer au Maroc, mettant en relief les conditions appropriées fournies par le RTCMA pour les entrainements et la préparation pour cette confrontation décisive contre la sélection marocaine.



Dans ce contexte, il a relevé que l’équipe danoise aspire à gagner tous les matchs de cette confrontation pour monter dans le Groupe I (Monde) en dépit de l’absence du numéro 1 danois Holger Vitus Nodskov Rune, classé 124è mondial au classement ATP.



Le président du RTCMAM. Aziz Tifnouti, a souligné pour sa part, qu'avec le soutien de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), le club a fourni toutes les conditions adéquates afin que cette confrontation se déroule dans les conditions idéales, relevant que la FRMT aspire à voir les jeunes tennismen de la sélection marocaine, dont le N°1 marocain Elliot Benchetrit, réaliser le rêve du retour dans le Groupe I (Monde).



Lors de cette confrontation, le Maroc sera représenté par Elliot Benchetrit (345è mondial), Adam Moundir (666è mondial), Lamine Ouhab (813è mondial) et Anas Fattar (1024è mondial).

De son côté, l’équipe danoise sera composée de August Holmgren (811è mondial), Christian Sigsgaard Petersen (969è mondial) et Benjamin Hannestad (1311è mondial).

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2014, durant laquelle l’équipe danoise avait dominé par 4 à 1.



Le Maroc, qui a joué sa première Coupe Davis en 1961, est monté au Groupe I (Monde), 3 fois (2001, 2002 et 2004).

La sélection danoise, dont la première apparition en Coupe Davis remonte à 1921, a disputé les quarts de finale en 1988.