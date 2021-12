Maroc-Algérie, acteurs d’ un choc inédit de la Coupe arabe des nations

Le Onze national A’ donnera la réplique, ce samedi à partir de 20 heures au stade Al Tummama à Doha, à son homologue algérien, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe arabe des nations, Qatar 2021.



Un derby qu’il faut exclusivement placer dans son cadre sportif. Une opposition de football dont l’unique enjeu reste la qualification au dernier carré de ce tournoi régional, placé sous l’égide de la FIFA.



Un choc qui s’annonce sous de bons auspices, d’autant plus qu’il constituera une parfaite occasion pour les organisateurs de tester le déroulement d’un match à guichets fermés à moins d’une année du coup d’envoi du Mondial 2022.



L’équipe nationale qui avait survolé les débats lors de la phase de poules aura à cœur de confirmer ses performances, cette fois-ci devant un sacré morceau, qui compte dans ses rangs des éléments aguerris, faisant partie de l’équipe première de la sélection algérienne, lauréate de la dernière édition de la CAN.



Les Blaili, Boudjenah et compagnie ne doivent en aucun cas perturber outre mesure les Nationaux, outillés et déterminés plus que jamais en vue de franchir ce capet d’aller jusqu’au bout dans cette campagne, sachant que l’EN est l’équipe tenante du titre.



Pour le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, les mots d’ordre sont « concentration et sérénité », faisant savoir lors d’une précédente conférence que « l’équipe est tenue d’être fin prête pour affronter tous les adversaires. Pour gagner le trophée, il faut surclasser tout le monde ».



Cet esprit anime toute la délégation, à commencer par le capitaine de l’équipe, Badr Benoun, qui n’occulte pas que ça sera une partie particulière, mais « ça reste un match de football que nous devons remporter », ajoutant que « ça se jouera sur de petits détails et nous n’allons ménager aucun effort pour atteindre l’objectif escompté par l’ensemble du public marocain ».



S’il y a un facteur qui plaide en quelque sorte en faveur du Onze national, c’est celui de la fraîcheur. Ammouta avait exploité le fait de voir son équipe sortir des groupes dès le second match et avait opté pour une révision de l’effectif lors de la rencontre face à l’Arabie Saoudite. Un turn over qui devrait profiter à l’EN qui a eu une semaine pour préparer ce rendez-vous, se permettant un jour off, jeudi, avant de reprendre le chemin des entraînements vendredi afin de peaufiner les ultimes réglages.



A noter que ça sera le seizième face-à-face entre les deux équipes qui, doit-on le souligner, est le premier en Coupe arabe. Au cours des quinze précédentes confrontations directes, le Maroc s’est imposé huit fois contre six pour l’Algérie, au moment où deux matches s’étaient soldés sur des issues de parité.



Il convient de signaler en dernier lieu que la journée de samedi verra la programmation d’un autre match des quarts de finale qui ne manquera point d’attrait, entre l’Egypte et la Jordanie, prévu à 16 heures. Le bal de ce tour devait être ouvert vendredi par les rencontres Tunisie-Oman et Qatar-Emirats Arabes Unis.



Pour ce qui est des demi-finales, elles auront lieu le 15 courant, tandis que le match de classement et la finale sont programmés le 18 de ce mois.



Mohamed Bouarab