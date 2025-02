Mariya Gabriel, vice-présidente du PPE : Le partenariat Maroc-UE, porteur de bénéfices

Le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne (UE) est stable et porteur de bénéfices pour les citoyens des deux côtés, a indiqué, vendredi à Rabat, la vice-présidente du Parti populaire européen (PPE), Mariya Gabriel.



Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, à l’occasion de la tenue au Maroc de la réunion annuelle de la jeunesse du PPE sur le dialogue euro-méditerranéen, Mme Gabriel a souligné que "le Maroc a un rôle particulièrement important à jouer" dans le cadre de ce partenariat qui "propose des solutions réelles à des défis réels".



Grâce à ce partenariat, les deux parties pourront surmonter les défis dans des domaines clés, tels que le développement économique, l'énergie et l'agriculture, a-t-elle assuré, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer davantage ce partenariat.



"Nous sommes reconnaissants du rôle que le Maroc joue dans les relations avec l'Union européenne", a-t-elle dit, saluant la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis au Maroc d’accélérer son rythme de développement et de mieux faire face aux défis.



Relevant l’importance qu’accorde le Royaume à sa jeunesse, Mme Gabriel a affirmé que d’autres pays pourraient apprendre du modèle marocain en matière d’intégration de la jeunesse dans les politiques de développement.



La tenue au Maroc de cette réunion annuelle de la jeunesse du PPE, sous le thème "Le dialogue euro-méditerranéen : vers un rapprochement et une entente mutuelle", est une première en dehors de la zone européenne.



Organisée par la jeunesse du PPE en partenariat avec la Fédération nationale de la jeunesse du RNI et la Fondation Konrad-Adenauer, cette rencontre a été l’occasion de souligner le rôle primordial de la jeunesse en matière d’implication effective et de réflexion engagée concernant les défis communs auxquels les deux rives de la Méditerranée sont confrontées dans la perspective d’apporter des réponses innovantes.