Mariah Carey partage le nouveau thème de la série “Mixed-ish”

“In the Mix”, le nouveau titre de la diva américaine, sera la chanson du thème de la nouvelle sitcom d’ABC, “Mixed-ish”, dont la diffusion commencera le 24 septembre aux Etats-Unis.

Comme l’a noté le site Deadline, ce titre a été présenté pour la première fois le 16 septembre lors de l’événement “Embrace Your Ish” sur ABC.

Le clip de “In The Mix” a été dévoilé dans la foulée. Il comprend des images de la série “Mixed-ish” et d’autres montrant Mariah Carey en studio avec ses enfants, Moroccan et Monroe.

Dans un récent entretien avec Vulture, Mariah Carey avait partagé les détails de la genèse de ce thème, qu’elle a écrit et co-produit avec Daniel Moore.

“En tant que femme biraciale dans le monde du spectacle, il m’était impossible de ne pas vouloir faire partie de ‘Mixed-ish’ surtout après avoir vu le pilote, qui j’ai adoré”, a expliqué la star.

“Mixed-ish” est le préquel de la série à succès “black-ish”, diffusée sur la même chaîne, et dans laquelle Tracee Ellis Ross campe le personnage de Rainbow Johnson.

La nouvelle série permet de découvrir une jeune Rainbow Johnson, incarnée cette fois par Arica Himmel, qui raconte son enfance dans une famille mixte dans les années 80.

Le casting de “Mix’ish” comprend Mark-Paul Gosselaar, Tika Sumpter, Christina Anthony et Gary Cole, alors que Tracee Ellis Ross officie en tant que productrice exécutive aux côtés du créateur de la série, Kenya Barris.