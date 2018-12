Mariah Carey fâchée depuis 20 ans avec le co-créateur de son tube de Noël

Depuis 1994, Mariah Carey est la vedette de Noël grâce à son tube planétaire, "All I Want for Christmas Is You". Un succès qu'elle partage avec le parolier et producteur Walter Afanasieff. Malheureusement, malgré leur fructueuse collaboration, ils ne se parlent plus...

Interrogé par Radio Times, Walter Afanasieff, coproducteur et coparolier de All I Want for Christmas Is You, le hit de Mariah Carey, s'est confié sur leur relation. Entre eux, c'est silence radio depuis des années...

"Nous nous sommes disputés. J'avais espéré qu'en vingt ans, elle aurait bien voulu cogner à ma porte mais elle ne l'a pas fait, alors...", a confié Walter Afanasieff. Et le faiseur de tubes d'avancer une explication à cette brouille. "La raison pour laquelle nous avons cessé de travailler ensemble, c'était parce qu’elle et son mari [Tommy Mottola, dont elle a divorcé en 1997, NDLR], qui était le patron de Sony Music, ont divorcé. Et j'étais sous contrat exclusif avec lui. Alors, elle a quitté les lieux, elle n'était même plus sur le label, mais je ne pouvais pas faire de même et travailler avec elle car il ne voulait pas me laisser partir. Elle l'a pris comme une gifle de ma part", a-t-il expliqué.

Walter Afanasieff a également signé les tubes Hero et One Sweet Day pour Mariah Carey. Il a aussi collaboré avec Céline Dion, dont il a produit les hits My Heart Will Go on et Beauty and the Beast.