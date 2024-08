Marhaba 2024. Hausse du trafic des passagers à l’aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima

Le trafic passager à l'aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima a enregistré une hausse de 27% depuis le début de l’opération "Marhaba 2024", par rapport à la même période de l'année précédente.



Le chef du service d'exploitation aéroportuaire à l'aéroport d'Al Hoceima, Fouad El Khattabi, a indiqué que depuis le début de l’opération et jusqu’au jeudi, 42.773 passagers ont transité par l'aéroport, dont 23.747 passagers entrants et 19.026 sortants.



Il s’agit d’une hausse de 27% par rapport à la même période de l’année dernière, durant laquelle 33.667 passagers ont transité par l’aéroport, dont 18.697 passagers entrants et 14.970 sortants, a-t-il relevé.



Le responsable a, par ailleurs, noté que l’opération s’est déroulée dans des conditions sûres pour les passagers, grâce aux efforts concertés de la direction de l'aéroport, des autorités et de l'ensemble des parties concernées en vue d’améliorer la qualité des services offerts au niveau de l'aéroport.