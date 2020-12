Margot Robbie en pourparlers pour remplacer Emma Stone dans Babylon

Margot Robbie pourrait bien remplacer Emma Stone dans Babylon, le prochain film de Damien Chazelle. La star de La La Land avait été annoncée au casting de ce drame qui compte également Brad Pitt dès l’été 2019 avant d’être contrainte de décliner le rôle pour des raisons d’agenda comme vient de le révéler Deadline.



Margot Robbie est désormais en discussion pour récupérer le premier rôle féminin dans ce film dont on sait pour l’instant bien peu de choses. Côté scénario, la trame se déroule à Hollywood à l’époque du passage du cinéma muet au parlant et mettra en scène des personnages réels aussi bien que fictifs.



Après avoir acheté le projet fin 2019, la Paramount a annoncé une date de sortie à Noël 2021 en vue de se placer en lice pour les compétitions. Mais dans le contexte actuel, il y a fort à parier que le calendrier aura été bouleversé et que le film a assez peu de chance de paraître à cette date.



Quoi qu’il en soit, il s’agira du premier film de Damien Chazelle depuis First Man (2018) et il sera produit par son épouse, Olivia Hamilton, la star de Spider-Man Tobey Maguire ainsi que Matt Plouffe et Marc Platt. Si Margot Robbie prend effectivement ce rôle, elle devrait connaître une année 2021 très chargée entre la reprise de son rôle de Harley Quinn dans le Suicide Squad de James Gunn et sa participation au nouveau film de David O. Russell aux côtés de Christian Bale et John David Washington dont la production doit débuter en janvier prochain.