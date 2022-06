Margarita Robles : Le soutien de Madrid au Maroc est une bonne décision pour l'Espagne et pour la Méditerranée

Le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara constitue une "bonne décision pour l’Espagne et l’ensemble de la région méditerranéenne", a souligné la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles.



En soutenant l’autonomie comme étant "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible" pour la résolution de ce différend, le gouvernement "a pris la meilleure décision pour l’Espagne", a relevé Mme Robles qui était l’invitée, mardi, d’une émission sur la chaîne de télévision "Trece".



«Lorsqu'une décision de ce genre est prise, tous les éléments de jugement nécessaires sont en place. Dans ce contexte, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a pris la meilleure décision pour l'Espagne», a-t-elle assuré.



En plus, a fait valoir la responsable espagnole, la décision du gouvernement de coalition est «le résultat d'une réflexion et d'une évaluation de la situation».



Lundi, la secrétaire d’Etat espagnole aux Affaires étrangères et globales, Angeles Moreno Bau, a affirmé que la position de son pays sur le Sahara marocain est «cohérente et respectueuse du droit international».



L’Espagne a adopté une «position cohérente avec les décisions prises par les précédents gouvernements et pleinement respectueuse du droit international», avait souligné Mme Angeles devant la Commission des affaires étrangères du Sénat espagnol.



«Le gouvernement espagnol défend une position qui s'inscrit dans les principes et les paramètres de la Charte des Nations unies et de ses résolutions», avait insisté la responsable espagnole, relevant que cette prise de position procède également de la volonté de l’Espagne de contribuer à la stabilité régionale.