Marcus Vinicius de Freitas : La Coupe du monde de football, une opportunité idoine pour renforcer le soft power du Maroc

L'organisation de la Coupe du monde de football, à laquelle le Maroc est candidat avec l’Espagne et le Portugal, est une opportunité idoine pour renforcer le soft power et combattre les idées reçues, a souligné l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.



Dans une déclaration à la MAP, après l’annonce par S.M le Roi Mohammed VI de la candidature conjointe du Maroc avec l’Espagne et le Portugal, le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS) a indiqué qu’"il s'agit d'une occasion unique d'accroître le soft power et l'influence internationale du Maroc en renforçant sa visibilité et ses capacités diplomatiques".



M. Vinicius de Freitas, dont le pays a organisé l’édition 2014, a ajouté que cette compétition d’envergure mondiale "donne au pays la possibilité de présenter le meilleur du Maroc au monde et d'attirer l'attention sur ses atouts et potentiels, en plus de permettre de déconstruire des perceptions négatives à l’étranger".



"C'est une chance d'accroître sa visibilité, avec un impact sur les domaines politique, économique, social et touristique", a insisté le professeur invité à la China Foreign Affairs University.



Par ailleurs, cette candidature conjointe "donne une chance renouvelée au sport national qui pourrait attirer davantage d'investissements et s’ériger en un important levier du développement humain", selon l’expert brésilien.



Pour lui, le plus grand défi dans cette voie d’organisation de la Coupe du monde c’est de concevoir un projet pragmatique laissant un héritage positif d'un point de vue économique, d’urbanisation et d'aménagement du territoire.