Marcus Thuram parie sur l'Inter Milan

L'Italie pour franchir un cap: l'attaquant français Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, s'est engagé pour cinq ans avec l'Inter Milan, déclinant le Paris SG au profit du pays où il est né et où son père Lilian a brillé.



A presque 26 ans, le vice-champion du monde, auteur de 13 buts et 6 passes décisives en Bundesliga cette saison, va découvrir le calcio et renouer avec la Ligue des champions.

Après mûre réflexion, l'international français s'est finalement tourné vers le club nerazzurro, récent finaliste de la C1 et troisième du Championnat en 2022-23.



Le communiqué de l'Inter ne précise pas la durée du contrat mais le joueur a partagé sur son compte Instagram un post de son agence Sport Cover qui indique qu'il a signé pour cinq ans.

Sochaux, Guingamp, Mönchengladbach et désormais Milan. L'athlétique avant-centre poursuit son ascension après quatre saisons en Allemagne qui l'ont vu éclore aux yeux de la Bundesliga et du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui l'a convoqué pour la première fois en novembre 2020.



Aux côtés de Lautaro Martinez, champion du monde avec l'Argentine, Thuram renforce une attaque qui vient de perdre le vétéran bosnien Edin Dzeko (37 ans), parti à Fenerbahçe, en Turquie. Romelu Lukaku, censé retourner à Chelsea après son année de prêt à l'Inter, pourrait rester à Milan mais les discussions sont en cours avec les "Blues" pour tenter de résoudre l'équation économique.



L'ancien Guingampais, qui a passé sa visite médicale à Milan mardi, a toutefois probablement eu des assurances pour avoir du temps de jeu dans l'équipe de Simone Inzaghi et poursuivre sa progression, lui qui s'est petit à petit transformé en attaquant de pointe alors qu'il a longtemps évolué comme ailier.



"Marcus Thuram court vite : il a toujours couru vite, pour atteindre ses objectifs et surmonter tous les obstacles", a expliqué le club italien dans un communiqué samedi. "Son histoire est intimement liée à celle de l'Inter en octobre 2020, lorsque Thuram a fait ses débuts en Ligue des champions à San Siro contre les Nerazzurri", a ajouté l'Inter.



Avant de parapher son contrat, l'attaquant aux 10 sélections a écarté l'idée d'un retour en France, au Paris SG. Le club français a tenté de l'attirer pour renforcer son armada offensive emmenée par Kylian Mbappé, l'un de ses plus proches partenaires avec les Bleus.



Né à Parme en 1997 quand son père Lilian y évoluait, mais formé en Île-de-France où il a commencé à jouer en 2007 (Neuilly, Boulogne-Billancourt puis l'Institut national du football de Clairefontaine), Marcus Thuram aura donc finalement choisi l'Italie.

Très impliqué dans la carrière de ses fils - le cadet Khéphren, joueur de Nice, dispute actuellement l'Euro Espoirs avec les Bleuets -, Lilian Thuram l'a-t-il aiguillé ?



L'ex-défenseur des Bleus a joué pendant une décennie en Serie A, à Parme (1996-2001) puis à la Juventus Turin (2001-2006), décrochant notamment le "scudetto" (en 2002 et 2003) et la Coupe UEFA, en parallèle de ses succès en sélection (doublé Mondial-Euro en 1998 et 2000).



L'actuel sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, connaisseur de l'Italie lui aussi, a également pu apporter des conseils à son joueur, qu'il a convoqué au rassemblement de juin.

"On peut être amené à discuter, mais il a un conseiller à domicile qui saura lui faire passer son avis", a souri "DD" en conférence de presse il y a plusieurs jours. "Je parle évidemment de Lilian. Mais ça sera la décision de Marcus avant tout".



Selon les médias italiens, Thuram a également repoussé les avances insistantes de l'AC Milan, où il aurait pu rejoindre une petite colonie française (Olivier Giroud, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Mike Maignan).

Avec l'Inter, il rêve désormais d'un premier trophée après huit saisons professionnelles sans titre en club.