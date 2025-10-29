Marcondiro et Nour Eddine offrent une performance unique et envoûtante à Casablanca

La cour mitoyenne du Théâtre italia a accueilli récemment un concert très attendu intitulé « Anime Migranti » (Ames migrantes) dans une ambiance rappelant les grandes soirées culturelles et musicales estivales. Un voyage musical inédit.



Plus de 700 personnes venant des quatre coins de la ville de Casablanca et de ses environs ont assisté à ce spectacle dont le titre est tiré d’une chanson écrite par deux artistes aux histoires et aux expériences différentes : le chanteur et l'interprète italien Marcondiro et le musicien soufi marocain Nour Eddine.



Comme l’a rappelé la présidente de l’Association culturelle Dante Alighieri de Casablanca, Marina Sganga Menjour, ce titre a remporté récemment le premier prix du festival « Une chanson pour Amnesty 2025 ».



Message de paix et de fraternité, « Anime Migranti » n’est pas seulement un concert. Il est aussi, et surtout, un message de paix et de fraternité. « Une rencontre où la tradition musicale soufie marocaine et la chanson d’auteur italienne fusionnent pour offrir une performance musicale unique et captivante », a-t-elle déclaré avant le coup d’envoi du spectacle précisant que les deux chanteurs-compositeurs ont entamé leur collaboration en 2019 avec de nombreux concerts en Italie et à l'étranger.



Cette soirée, organisée par le consulat général d’Italie et la Dante Alighieri de Casablanca, « représente l'étreinte idéale entre deux peuples et deux cultures éloignés, mais très proches l’italienne et la marocaine », a ainsi indiqué la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca devant un public enthousiaste.



Assis ou debout, un public cosmopolite a savouré des mélodies tour à tour rythmées ou apaisantes, parfois mêlant subtilement les deux styles, le tout dans une atmosphère festive et chaleureuse. Un moment de bonheur pour le public venu nombreux et parfois de très loin.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux artistes et les musiciens qui les accompagnaient ont su, comme à leur habitude, élever la soirée à un niveau d’émotion rare, offrant au public des sonorités d’une grande profondeur puisées dans leurs univers respectifs.



Vraisemblablement très heureux d’être présents à cette soirée, les spectateurs se sont laissé bercer par les mélodies concoctées pour ce show, esquissant comme ils le pouvaient des pas de joie et écoutant attentivement les brefs messages empreints d’explications que les deux artistes distillaient tout au long du concert comme pour bien mettre le public dans le bain.



Interprète de la culture populaire cultivée et de la musique électronique, Marcondiro s’illustre dans un genre qui marie habilement la tradition de la chanson d'auteur italienne aux sonorités folk, rock et électroniques. Une fusion qui séduit et envoûte les amateurs de performances riches et audacieuses.



Comme l’a relevé Mme Marina Sganga Menjour dans sa présentation, le style musical promu par Nour Eddine marocain « oscille entre le mysticisme d'une tradition ancestrale et (la contamination avec) la musique classique et sacrée occidentale ».



L’artiste marocain au talent indéniable a d’ailleurs été décoré par le pape Benoît XVI comme Messager de la paix et de la coexistence, grâce à « Advocata nostra ». Une œuvre magistrale et très profonde qu’il a composée en 2009.



Il est important de souligner que l’Italien Marcondiro et le Marocain Nour Eddine s’étaient déjà illustrés dans la musique folk et électro-ethnique bien avant leur collaboration.

Et le concert de ce soir-là est venu confirmer, une fois de plus, tout le bien que l’on pense de ces deux artistes sur la scène musicale internationale.



Alain Bouithy