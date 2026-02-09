Un concert grandiose à Bruxelles dédié à la musique maroco-andalouse et au samaâ

La prestigieuse salle Henry Le Boeuf de Bruxelles a vibré, samedi, aux rythmes de la musique arabo-andalouse et de l'art du samaâ, lors d’un spectacle mémorable qui a mis la lumière sur la richesse des traditions musicales du Maroc.



Le "Grand Concert du Tarab", organisé par l’association Takasim en collaboration avec l’ambassade du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et la Fondation Roi Baudouin, a réuni deux grands maîtres: Mohamed Briouel, figure de la musique arabo-andalouse, et Ali Al-Rebbahi, voix transcendante du chant soufi.



Devant un public nombreux, notamment de la communauté marocaine en Belgique, les deux maîtres ont uni leurs univers dans un dialogue d’une intensité rare, portés par une vingtaine de musiciens et chanteurs en communion.



La première partie du spectacle a été consacrée à un hommage au grand musicien marocain et maître du Oud, feu Saïd Chraïbi, coïncidant avec le 10ème anniversaire de sa disparition. Des pièces maîtresses de son riche répertoire ont ainsi été interprétées avec brio par les artistes Omar Lazrak au Oud et Mohamed-Amine El Korchi au qanoun, accompagnés notamment de Karim Slaoui Al Andaloussi à la basse acoustique et Ahmed Khaili aux percussions.



Le public, dont un grand nombre de mélomanes connaisseurs de la tradition musicale arabo-andalouse et de la musique spirituelle marocaine, est entré en communion avec les artistes, transporté dans un élan partagé vers un univers musical et spirituel authentique, un héritage immatériel vivant du Maroc devenu un vecteur de rayonnement de la culture marocaine et de dialogue entre les peuples et les cultures.



Dans une allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis en exergue la richesse de la musique andalouse marocaine, "une musique de mémoire et d’émotion, qui traverse les siècles sans jamais perdre son âme", notant que cette musique est à la fois savante et populaire, profondément enracinée tout en étant universelle.



Il a également rendu hommage à la mémoire de Saïd Chraïbi, "l’un des plus grands virtuoses du Oud au Maroc et dans le monde arabe, un artiste qui a consacré sa vie au service de la musique raffinée et à la préservation du patrimoine musical arabe et andalou".



Dans une déclaration à la MAP, Noureddine El Korchi, président de l’association Takasim, a indiqué que cet évènement musical s’inscrit dans le cadre des efforts de l’association pour la préservation et la promotion de ce patrimoine culturel, notamment auprès de la diaspora marocaine mais également tous les amateurs de musique en Belgique.



L’association bruxelloise œuvre depuis plusieurs années à la transmission et la valorisation de la musique savante du monde, notamment la musique marocaine, dans le but de créer un espace de rencontre, où la musique devient un lieu de dialogue entre différentes générations, cultures et civilisations, a-t-il souligné.



Cet événement s’est déroulé en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne Ahmed Reda Chami, et de plusieurs personnalités marocaines et belges du monde de la culture et des médias.