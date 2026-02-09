L’Association marocaine de la musique andalouse inaugure sa saison musico-culturelle

L’Association marocaine de la musique Andalouse (AMMA) organise, le 12 février courant au Théâtre Mohamed Zefzaf de Casablanca, un événement musical et culturel marquant l’ouverture de sa saison culturelle 2026.



Un communiqué de l'AMMA indique que cet événement, qui se tient sous le thème "Le Maroc en musique", sera marquée par une soirée dédiée à la célébration de la richesse et de la diversité musico-culturelle qui constituent l’ADN du Maroc et l’un des fondements de son identité patrimoniale.



Organisé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’événement bénéficie également du soutien de la Société de gestion de la loterie nationale (SGLN) et des Eaux minérales d’Oulmès, partenaires engagés en faveur de la promotion de la culture et du patrimoine immatériel marocain, ajoute la même source.



Selon le communiqué, cette rencontre artistique proposera un voyage à travers plusieurs expressions emblématiques du patrimoine musical national, notamment la musique andalouse, le Chgouri, le Gharnati, la chanson traditionnelle du Nord, ainsi que le Samaâ, réunies dans un même espace de transmission, de partage et d’excellence artistique.



L’événement sera rehaussé par la présence de Abderrahim Souiri, invité d’honneur de cette édition inaugurale. Figure majeure de la musique andalouse marocaine, il sera célébré pour son immense contribution à la promotion et au rayonnement de ce patrimoine à travers ses Inchadats et Maouals : une voix intemporelle qui a marqué des générations et demeure profondément inscrite dans l’histoire musicale du Royaume.



A ses côtés, Coco Diam’s, ambassadeur de la chanson judéo-marocaine, interprétera un répertoire de Sami El Maghribi, Albert Souissa et Mouizou, entre Chgouri et Gharnati. Il accompagnera également le ténor Bilal El Haouaj, dans un registre mêlant Ark Ajam et Mcherqui, pour un concert célébrant, en couleurs et en harmonies, la pluralité du patrimoine musical marocain.



Cette soirée d’exception sera portée par l’Orchestre de la musique andalouse de Tétouan, sous la présidence de l’artiste Fahd Ben Kirane, garant d’une interprétation fidèle et exigeante des grandes traditions musicales marocaines.



"La Loterie nationale reverse 100% des fonds générés au profit d’actions à fort impact social et solidaire. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment via son soutien à la promotion de la culture", indique la SGLN.

"Notre ambition est de créer des ponts entre les générations, les styles et les héritages, afin que la musique marocaine continue de vibrer dans toute sa pluralité", a révélé Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’AMMA, citée dans le communiqué.



A travers "Le Maroc en musique", l’AMMA ouvre officiellement sa saison culturelle 2026, réaffirmant son engagement en faveur de la sauvegarde, de la transmission et du rayonnement du patrimoine musical marocain, tout en créant des espaces de rencontre entre artistes, passionnés et grand public.