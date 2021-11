Marc Wilmots ressuscitera-t-il grâce aux Verts ?

Après Sven Vandenbroeck à l’AS FAR, un deuxième technicien belge débarque à la Botola Pro. L’ancien international Marc Wilmots a été nommé entraîneur du Raja de Casablanca, en remplacement du Tunisien Lassaad Chabbi. Présenté officiellement jeudi à Casablanca, le technicien de 52 ans a signé pour deux ans et demi et touchera un salaire mensuel de 400.000 dirhams.

Si Lassaad Chabbi a été licencié malgré un excellent parcours avec les Verts, puisqu’il ne comptait que 4 défaites sur 40 rencontres, toutes compétitions confondues, en plus d’avoir permis au Raja de remporter deux titres majeurs, Marc Wilmots, lui, a tenu à bétonner son contrat pour éviter pareille surprise. Il a notamment exigé de toucher une indemnité de licenciement qui lui permettra d’empocher près de 6 millions de dirhams en cas de rupture unilatérale du contrat. Les dirigeants du Raja ont, de leur côté, précisé que les principaux objectifs assignés au nouvel entraîneur sont le titre du championnat et le trophée de la Supercoupe de la CAF, en plus d’une participation convaincante en Ligue des champions africaine.

Si certains Rajaouis craignent que sa nouvelle expérience avec les Aigles verts fasse long feu, c’est parce qu’à l'exception de la sélection belge qu'il a dirigée à 51 reprises, les expériences de Wilmots sur un banc sont relativement courtes. Huit matchs au poste d’entraîneur par intérim à Schalke 04, sept avec la Côte d'Ivoire et six avec l'Iran. Et puis, la génération actuelle des supporters du Raja est avide de trophées et se demande si elle pourra en remporter avec Wilmots. Ce qui rend ces supporters encore plus réticents quant à l’arrivée de Willy aux commandes des Verts, c’est que ce dernier n’en est qu’à sa troisième expérience d’entraîneur dans un club après celles en Allemagne et en Belgique.

A Casablanca, Wilmots va forcément découvrir un style et une culture du football totalement différents de ce qu'il a pu connaître dans ces deux pays, même si le Raja a toujours adopté un style de jeu collectif fait de passes courtes et rapides. «Ceci fait partie de l’ADN du club, en plus de ce profond attachement à la culture des titres et des trophées», a souligné le président rajaoui, Anis Mahfoud, lors de la présentation officielle du coach. «Si le Raja a préféré se séparer du technicien tunisien, c’est parce qu’il ne convenait pas au nouveau projet du club et Marc Wilmots va pouvoir redonner au Raja son identité de jeu», a-t-il ajouté.

Willy réussira-t-il à relever ce défi ? Ça ne sera pas tâche aisée si l’on se réfère à son expérience à la tête d’une sélection hyper talentueuse, celle des Diables rouges, où il n’a pas pu exploiter le potentiel offensif de ses joueurs. Son manque de culture tactique a d’ailleurs coûté cher aux Belges.

Adjoint de Georges Leekens puis de Dick Advocaat dans la sélection belge, Wilmots a pris les commandes des Diables rouges en 2012 et a, en effet, été limogé dans la foulée de la défaite contre le pays de Galles lors de l’Euro 2016.

L'ancien international, sélectionné à 70 reprises en équipe nationale de Belgique, a été vivement critiqué après cette élimination. Ses choix tactiques, son style de jeu et de management ont été mis en cause, non seulement par les médias mais également par ses joueurs.

La presse néerlandophone s'était montrée très sévère. Notamment le quotidien Het Laatste Nieuws qui avait réclamé un «véritable coach», tout en soulignant que Wilmots ne pouvait plus être sélectionneur. «Pas après cette élimination scandaleuse».

Cette contre-performance avait également fait sortir Thibault Courtois de son silence, en critiquant la manière dont son équipe s'était inclinée. Le gardien des Diables rouges avait notamment attribué la responsabilité de cette élimination à Marc Wilmots. «La tactique était complètement mauvaise, nous sommes tombés dans le piège», avait-il reproché à son coach.

Un autre joueur de la sélection belge, Jordan Lukaku, s'était également confié dans un entretien à Eleven Sports et est notamment revenu sur le parcours de la Belgique à l’Euro 2016 et plus particulièrement sur la gestion de l’équipe belge par Marc Wilmots. S’il admet ne pas avoir été à la hauteur, le frère de Romelu remet tout de même en cause les schémas tactiques mis en place par l’entraîneur. « Si on avait gagné cet Euro, quelqu'un aurait essayé de dire que c'était grâce à lui. Mais il a juste eu la chance d'avoir de tels joueurs pour le porter. L'équipe était déjà hyper soudée. Mais il n'y avait personne pour la diriger. [...] Avec toutes les armes qu'on avait, son plan, c'était de donner la balle à Eden Hazard, quoi... Il n'a pas créé d'équipe. C'est ça qui est dommage», a-t-il souligné.

Rappelons enfin que Marc Wilmots a décidé de garder trois membres de l’ancien staff du Raja. Il s’agit du préparateur physique tunisien Omar Ben Ouanis, de l'entraîneur des gardiens Said Daghay et de l'entraîneur-adjoint Hicham Aboucherouane. Il a, par contre, fait appel à un analyste vidéo belge qui devait débarquer vendredi à Casablanca pour pouvoir découvrir les installations du club et assister à la première séance d'entraînement avec le nouveau coach.