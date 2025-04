Marathon international de Rabat : L'Ougandais Abel Chelangat et la Marocaine Rahma Tahiri remportent la 8ème édition

L'Ougandais Abel Chelangat et la Marocaine Rahma Tahiri se sont adjugé, dimanche, la 8ème édition du Marathon international de Rabat, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Chelangat a été sacré en signant un chrono de 2h 09min 25sec. Le Marocain Soufiyan Bouqantar est arrivé deuxième (2h 09min 50sec), tandis que l'Ethiopien Yasin Haji Hayato (2h 09min 52sec) a complété le podium.



Chez les dames, Tahiri est montée sur la plus haute marche d'un podium 100% marocain, en signant un chrono de 2h 25min 02sec.

Elle a devancé ses compatriotes Kaoutar Farkoussi, deuxième avec un chrono de 2h 25min 12sec, et Soukaina Atanane, troisième (2h 25min 46sec).



Dans une déclaration à la MAP suite à sa victoire, Abel Chelangat s'est dit heureux d'avoir remporté ce Marathon international, auquel ont pris part plus de 30.000 participants, notant que son succès est le fruit du travail acharné entrepris avec son équipe.

Il a ajouté que cette édition s'est déroulée dans de bonnes conditions, ce qui a aidé les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Pour sa part, Rahma Tahiri, qui a conservé son titre de la 7ème édition, s'est réjouie de cette nouvelle victoire au Marathon de Rabat, qui est, selon elle, l'aboutissement de préparatifs et d'entraînements intenses, dédiant son sacre à SM le Roi Mohammed VI.

Elle a, par ailleurs, mis l'accent sur les conditions météorologiques favorables dans lesquelles s'est déroulée la course, ainsi que la bonne organisation de cette édition.



Le semi-marathon (hommes) a été également dominé par les athlètes marocains qui ont terminé la course aux trois premières places. Omar Aït Chitachen a été sacré avec un chrono de 1h 00min 37sec, devançant ses compatriotes Mustapha Akkaoui (1h 00min 54sec) et Mousaab Hadout (1h 01min 06sec).



Chez les dames, la victoire est revenue à l'Ethiopienne Kalkidan Fentie Debeb qui a signé un chrono de 1h 10min 06sec. La Kényane Vivian Jepkogei Cheuiyot est arrivée deuxième (1h 10min 18sec), tandis que l'Espagnole Meritxell Soler Degado a terminé troisième (1h 10min 22sec).