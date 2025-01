Marathon international de Marrakech : Le Kényan Alfonce Kigen Kibiwott et l’Éthiopienne Beyenne Tifri Tsegaye remportent la 35ème édition

Mohamed Knidri

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Grand Atlas et directeur du Marathon, Mohamed Knidri, a noté que cette édition a été une réussite exceptionnelle, tant au niveau de l’organisation que de la qualité des participants. Il a, à cet égard, exprimé ses remerciements aux autorités locales pour les efforts déployés afin de garantir le bon déroulement de l’événement. M. Knidri a également loué les performances remarquables enregistrées lors des différentes compétitions.Organisée par l'Association le Grand Atlas (AGA), en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, la Wilaya de la région Marrakech-Safi et le conseil communal de Marrakech, cette compétition a vu la participation de plus de 15.000 athlètes, dont plus de 110 coureurs d’élite, issus des quatre coins du monde.Depuis 2013, le Marathon est classé au 11è rang mondial et a reçu en 2020 le label de World Athletics, le rendant qualificatif pour les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques.Cette édition a également été marquée par une course au profit des enfants, une "Course de bienvenue" de 5 km ouvert à tous, organisée le 25 janvier, dans l’objectif de familiariser les athlètes au climat et à l’ambiance de la ville de Marrakech et une "Journée Sans Voitures" sous le thème "Environnement et Sécurité Routière au cœur des priorités".