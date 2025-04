Marathon des sables: Rachid El Morabity se rapproche du sacre

Le Marocain Rachid El Morabity s'est adjugé, mercredi, la 4e étape du 39e Marathon des sables, d’une longueur de 82.2 km, se rapprochant davantage de son 11e sacre à cette compétition.



Le Marocain a fait preuve de toute son expérience et de sa stratégie pour finir en tête avec un temps de 7 h 08 min 13 sec, devant son frère Mohamed qui a terminé deuxième, à presque 10 minutes (7 h 18 min 22 sec). Le podium est complété par un autre marocain, Ahmed Ouikhalfen auteur d’un temps de 8h 15min 45sec.



Au classement général, Rachid El Morabity est désormais en tête avec un temps de 15 h 48 min 29 sec, suivi par son frère Mohamed (15 h 52 min 16 sec) et de Ahmed Ouikhalfen, qui a terminé à la troisième place avec 17 h 13 min 48 sec.



La bataille pour la victoire s’annonce encore plus féroce à l’approche de la 5e étape, longue de 42,195 km et prévue pour vendredi, décisive pour la suite de la compétition.



Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a fait preuve d’une ténacité remarquable, en terminant l’étape la plus longue en première position en 7h 55min 35sec. Cette performance consolide encore un peu plus son avance sur ses concurrentes directes, en l’occurrence la Marocaine Aziza El Amrany, qui a terminé la course à la 2ème place avec un temps de 8 h 49 min 20 sec, et la Japonaise Tomomi Bitoh (10 h 02 min 07 sec).



La Française file tout droit vers la victoire finale chez les femmes car, selon le classement général, elle reste toujours à la première place avec un temps total de 18 heures 18 minutes 38 secondes, suivie par Aziza El Amrany à la deuxième place (19 h 55 min 35 sec) et Tomomi Bitoh, qui est à la troisième place avec un temps total de 23 heures et 51 secondes.



Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).



La 38e édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains Rachid El Morabity et Aziza El Amrany.