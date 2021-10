Marathon des sables: Rachid El Morabity s ’ adjuge la 1ère étape

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté dimanche la première étape du Marathon des sables qui s'est déroulée entre Borj Irdi et Tisserdimine sur une distance de 32,2 km. El Morabity a remporté cette première étape avec un chrono de 02h 31min 57s,suivi de loin par son frère cadet, Mohamed à 02h 42min 28s, tandis qu’Aziz Yachou est arrivé troisième (02:42:36). Dans une déclaration à la presse à l’issue de la 1ère étape, El Morabity a indiqué qu’il a entamé cette course avec l’idée de surprendre ses concurrents en adoptant un rythme élevé dès le début, mais en particulier après le passage au 2ème point de contrôle. Il a souligné que la chaleur a été l’un des plus grands défis de cette étape, ajoutant que grâce à la gestion de son effort, il a réussi à creuser davantage l’écart avec ses proches poursuivants. Le parcours de cette étape inaugurale a été jonché de plateau caillouteux entrecoupé d'oueds et d’herbes à chameau, de dunettes. Les coureurs ont du affronter également une montée et une descente d’un relief caillouteux et accidenté et des terrains sablonneux. La 2ème étape devait relier lundi Tisserdimine à Kourci Dial Zaid sur une distance de 32,5 km. Rassemblant des centaines de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon dessables, qui se poursuit jusqu'au 11 octobre, est un rendez-vous annuel pour les amoureux du trail et des sports extrêmes. Le Marathon des sables, reporté à deux reprises, est le 1er raid désertique au monde qui se dispute en autonomie alimentaire (aucun repas n’est fourni aux concurrents). Plus de 22.000 coureurs ont participé au Marathon des sables depuis son lancement en 1986.