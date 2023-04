Marathon des sables: Abandon des Marocains Rachid El Morabity et Aziz El Akkad

Le nonuple vainqueur du Marathon des sables Rachid El Morabity et son coéquipier Aziz El Akkad ont décidé, jeudi, de se retirer de cette 37è édition.



Ces abandons surviennent après qu'El Morabity et El Akkad ont écopé d'une pénalité de trois heures de retard infligée par le comité d’organisation, en raison d'un contrôle inopiné de leur sac à dos ayant révélé que les deux marathoniens possédaient de la nourriture fournie par un tiers, alors que le règlement de la course interdit cela.



"Toute assistance extérieure est interdite et soumise à pénalité", affirme le comité d’organisation, rappelant que la course se déroule en autosuffisance alimentaire durant toute la durée de l’épreuve, l’organisation se chargeant de fournir aux participants l’eau et le gîte.



Pour s'assurer que les participants respectent ces mesures, des contrôles sont effectués régulièrement.

Ces abandons rebattent les cartes au classement général hommes, aussi bien en individuel qu'en équipes. Ainsi, en classement individuel, Mohamed El Morabity, le frère cadet de Rachid, occupe désormais la première place, avec une avance de 3min17 sec sur Aziz Yachou, deuxième. De son côté, le Français Mathieu Blanchard complète le podium, en prenant la place occupée jusque-là par Rachid El Morabity.



Au classement général par équipes, TGCC, dont Rachid El Morabity et Aziz El Akkad sont membres, passe de la première à la troisième place. La Team France TERDAV occupe la première place, suivie de l’équipe Sofac, qui compte en son sein Aziz Yachou, Lahcen Ahansal et Hamid Yachou.