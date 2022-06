Marathon de pétanque de Casablanca: Victoire du SM et du CAK

Les clubs du Stade Marocain chez les hommes et du Chabab Khénifra, chez les dames, se sont adjugé le titre de la deuxième édition du Marathon de pétanque de Casablanca (Les 24 heures de la pétanque), organisée samedi et dimanche au complexe Al Amal de Casablanca. Le Stade Marocain, vice-champion en titre, est monté sur la plus haute marche du podium de cette compétition, devant l'Association Sportive Maghreb Boules et le club de la ligue de Casablanca. Chez les dames, Chabab Atlas Khénifra A, composé de la triplette Assia Alami, Atika et Hayat Belghiti, a dominé les débats, après sa victoire en finale devant l'équipe B de Chabab Atlas Khénifra, qui comprenait Latifa Ouaba, Loubna Marouani et Nouhaila Oubi. La troisième place est revenue à la triplette représentant la ligue Atlas Saïs, constituée de Hasane El Alami et Rania et Hanae El Qostani, alors que Casa Events a pris la quatrième place. Cet événement, organisé parla Société de développement local «Casablanca Events & Animation», en partenariat avec le Club Royal de pétanque, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de pétanque a été l'occasion de faire renaitre la pratique de la pétanque au cœur de Casablanca et de fédérer les différentes composantes autour d’un projet porteur de fraternité sur fond d’esprit d’équipe et de goût de l’effort. Ce challenge a été ouvert aux 9 équipes représentant les ligues marocaines affiliées à la Fédération et s'est déroulé sous forme d'un marathon non-stop qui a duré 24h (du samedi 25 juin à 18h au dimanche 26 juin à 18h) avec la participation de 17 triplettes au total, en 32 parties de 35 minutes chacune avec 5 minutes d'intervalle. Dans une déclaration à la MAP, Mme Nawal El Moutawakil, membre du Comité olympique international, a indiqué que la réussite de cet événement démontre l’importance dont jouit le sport au Maroc, ajoutant qu’il faut gagner le pari de la promotion du sport parmi les jeunes. De son côté, le président du Club Royal de pétanque, Chakib Lahrizi, a mis en avant le bon niveau qui a marqué cette compétition grâce à la participation de joueurs et de clubs de renom, ajoutant que le suspense est resté de mise jusqu'au bout. Pour sa part, le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri, a estimé que cet événement marque le retour à l’activité après une rupture due à la pandémie de Covid-19, ajoutant que la ville de Casablanca connaîtra l’organisation d’autres manifestations sportives de grande envergure.