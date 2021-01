Manifestation sportive au sein de l'UH2C pour inciter les jeunes à pratiquer le sport

L' Université Hassan II de Casablanca (UH2C) a abrité, vendredi, une manifestation sportive, sous le signe "Courir avec Nawal pour une université intégrante" dans l'objectif d'inciter les jeunes à pratiquer le sport. Initié par l'UH2C et l'Association marocaine Sport et Développement (AMSD), cet événement a été marqué par la participation de la championne olympique Nawal El-Moutawakil et la présidente de l'université, Awatif Hayar outre 30 athlètes parmi les étudiants répartis en deux groupes, tout en respectant les mesures sanitaires dictées par les autorités pour faire face au Coronavirus. A cette occasion, Mme Hayar a indiqué que l'organisation de ce rendez-vous, en collaboration avec l'AMSD présidée par Nawal El Moutawakil, vise notamment à préserver l'esprit d'appartenance à l'université, à faciliter l'intégration des étudiants et à les accompagner, particulièrement en ces circonstances particulières.



C'est une occasion propice pour inciter à la pratique du sport chez soi, sur les plages, dans la ville ou à la campagne, a-telle ajouté dans une déclaration à la MAP, précisant que le sport contribue à la lutte contre la déperdition scolaire et insuffle une énergie positive dans l'esprit des étudiants qui se sentent motivés pour poursuivre leurs études. Le deuxième objectif, a-t-elle fait savoir, est de mettre en valeur ce complexe sportif qui s'étale sur 6 hectares et d’œuvrer pour qu'il soit exploité de manière optimale selon le programme tracé par l'université, rappelant que cet espace a abrité durant les années 80 plusieurs manifestations sportives internationales. Ce complexe se compose notamment d'un terrain de foot, de 6 pistes d'athlétisme, de terrains de mini-foot, de handball et de basketball, tous mis à la disposition des étudiants.



Pour sa part, Mme El-Moutawakil s'est félicitée de l'organisation de cette manifestation en partenariat avec l'association qu'elle préside et l'UH2C. L'UH2C, a-t-elle dit, a mis à la disposition de l’association une plateforme de 130.000 étudiants pour jeter la lumière sur les bienfaits du sport, notamment la détermination et la persévérance, outre la consécration des principes du patriotisme et de l'éducation.



Elle a rappelé, dans ce sillage, que les jeux scolaires ont donné naissance à plusieurs champions qui ont pu participer à des rendez-vous internationaux, comme c'est le cas pour elle-même. Cette manifestation, ajoute Mme ElMoutawakil, qui a été couronée par la distribution de prix aux deux vainqueurs, est le point de départ pour une série de manifestations sportives mensuelles qui seront caractérisées par la présence d'un sportif qui a marqué l'histoire du sport national, tels Said Aouita, Nezha Bidouane, Aziz Bouderbala, pour prouver aux étudiants que seule la détermination peut guider vers l'objectif tracé.