Mancini aux commandes de la sélection italienne

Roberto Mancini, entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg, a accepté de devenir le prochain sélectionneur de l'Italie, affirme mardi la Gazzetta dello Sport, l'ancien international italien Andrea Pirlo ayant lui fait part de son envie de "travailler avec l'équipe nationale".

Selon le quotidien sportif, Mancini, 53 ans, a donné son accord et il signera, dimanche après la fin du Championnat de Russie, un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de deux millions d'euros par an pour diriger les Azzurri, qui ne se sont pas qualifiés pour le Mondial en Russie.

L'illustre milieu de terrain Andrea Pirlo, champion du monde en 2006 et retraité depuis l'automne, a lui indiqué qu'il aimerait intégrer l'encadrement de la sélection italienne, mardi lors d'une remise de prix en Italie. "Ce serait bien de travailler avec l'équipe nationale, le maillot azzurro a toujours été une seconde peau", a déclaré l'ancien international aux 116e sélections, qui souhaite manifestement épauler le futur sélectionneur.

Roberto Mancini avait rejoint le club russe l'an dernier pour trois ans et 4,5 millions d'euros par saison. Son club, toujours selon la Gazzetta, ne souhaite pas voir partir Mancini et la Fédération italienne (FIGC) n'a pas l'intention de le dédommager.

La Squadra Azzura n'a plus de sélectionneur depuis le mois de novembre et le départ de Gian Piero Ventura après l'échec historique face à la Suède en barrages d'accession au Mondial.

En attendant la nomination du sélectionneur, l'intérim est assuré par Luigi Di Biagio, 46 ans, ancien joueur de l'Inter et de la Roma, et entraîneur des Espoirs italiens.