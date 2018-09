Mancini : Jamais aussi peu d'Italiens sur les terrains

Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini a déploré lundi qu'il n'y ait "jamais eu aussi peu d'Italiens sur les terrains", alors que la Nazionale doit se reconstruire après son absence au dernier Mondial.

"Il n'y a jamais eu aussi peu d'Italiens sur les terrains, c'est un point bas", a estimé Mancini en conférence de presse.

"Mais souvent, les Italiens qui sont sur le banc sont meilleurs que les titulaires de certains clubs. Il faut qu'ils jouent, surtout les jeunes. Il faut avoir plus de courage", a ajouté le sélectionneur.

Pour les deux matches de Ligue des nations que doit disputer l'Italie - vendredi contre la Pologne et lundi au Portugal -, Mancini a convoqué 31 joueurs, dont cinq nouveaux et de nombreux jeunes.

Il a par exemple appelé le jeune attaquant de Monaco Pietro Pellegri (17 ans) ou le milieu de terrain de l'AS Rome Nicolo Zaniolo (19 ans), qui n'a jamais joué en Serie A.

"Il a de grandes qualités et il a été très bon à l'Euro U19. A 19 ans, un bon joueur doit jouer. Par le passé, de nombreux joueurs de son âge étaient déjà dans le foot des grands et ça devrait être le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger", a expliqué l'ancien international italien.

"Nous essayons de lancer un message fort. Nous sommes convaincus que ceux qui sont forts chez les jeunes peuvent l'être aussi au niveau supérieur. Il ne nous reste qu'à attendre et espérer voir nos jeunes régulièrement sur les terrains et à haut niveau", a-t-il conclu.