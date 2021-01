Manchester City intraitable face à Chelsea

Manchester City, pourtant privé de plusieurs joueurs positifs au Covid-19, a largement dominé le choc de la 17e journée de PremierLeague surla pelouse deChelsea (3-1) dimanche et s'est repositionné dans la course au titre. Grâce à ce succès à Stamford Bridge, les hommes de Pep Guardiola remontent à la 5e place, à quatre points du leader Liverpool qui devait se déplacer à Southampton lundi soir. Mais les Mancuniens comptent deuxmatches enmoins par rapport aux Reds. De son côté, Chelsea retrograde à la 8e place et perd du terrain sur les équipes de tête. Les Blues ont décidément un problème contre les plus grosses équipes à domicile. Après avoir perdu contre Liverpool (0-2), puisfait deux matches nuls contreTottenham(0-0) et Séville en Ligue des champions (0-0), ils ont perdu pied contre Manchester dans des proportions vraiment inquiétantes. La domination deCity a été très nette face au club le plus dépensier du dernier mercato qui n'a fait illusion que pendant quinze minutes, en tout début de match. La possession de balle (66% à la fin du premier quart d'heure) était d'ailleurs trop importante pour être réelle. Le piège tendu par Pep Guardiola - laisser l'initiative en attendant quelques courants d'air - a parfaitementfonctionné, et a permis auxCitizens de marquer à presque chaque incursion dans la surface de Chelsea. Mal aligné, trop lent ou carrément absent, Thiago Silva a livré sa pire performance depuis son arrivée àChelsea et a été impliqué surlestrois buts d'Ilkay Gündogan (18e), Phil Foden (20e) et Kevin De Bruyne (34e). ll n'a pas été aidé par Kurt Zouma, assez fébrile également, ni N'Golo Kanté, dépassé comme rarement au milieu de terrain. Alors qu'Olivier Giroud est resté sur le banc, le trio offensif Pulisic-Werner-Ziyech n'a pas du tout été inspiré. Manchester City s'est contenté de contrôler le jeu en seconde période, face à une équipe qui avait déjà abdiqué,même siCallumHudson-Odoi a réduit la marque dans les derniers instants (90+2). Ce choc confirme que la principale victime des fêtes de fin d'année, si tortueuses en Premier League, est bien Chelsea. Les Blues n'ont pris qu'un point en trois matches. La formation de Frank Lampard est à trois points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, mais l'écart pourrait s'accroître en raison de matches décalés. Après deuxmatches nuls contre Manchester United (2-2) et à Crystal Palace (1-1), Leicester a renoué avec la victoire à Newcastle (2-1). Ce succès permet à la formation deBrendan Rodgers de reprendre sa troisième place, et un peu demarge dans une première partie de classement trèsserrée, avec dix équipes quise tiennent en sept points. Les hommesforts du onze habituel (notammentVardy,Tielemans ou Wesley Fofana) étaient de retour et n'ont pas eu de réelle difficulté à s'imposerface à une formation deNewcastle toujours aussi pâle qui reste sur six matches sans victoire. La décision s'est faite en seconde période grâce à James Maddison (55e) etYouriTielemans (72e), avant la réduction du score d'Andy Carroll (82e), qui n'avait plus marqué en Premier League depuis avril 2018.