Manchester City et Chelsea sans forcer

Liverpool est à nouveau en tête de la Premier League après un succès long à se dessiner contre WestHam (2-1),samedi, pour la 7e journée, alors que Manchester City et Chelsea ont capitalisé face à Sheffield United (1-0) et Burnley (3-0).



Le champion en titre, Liverpool, a provisoirement retrouvé sa place tout en haut du classement grâce à un succès arraché en fin de match mais mérité. West Ham, qui avait battu Leicester (3-0) et tenu en échec Tottenham et Manchester City cette saison, a ouvert le score par Pablo Fornals dès la 10e minute, profitant du manque d'automatismes entre Joe Gomez et Nathaniel Phillips qui évolue habituellement avec la réserve et dont c'était, à 23 ans, le premier match en Premier League.



Mais le champion a montré qu'il avait conservé sa capacité de réaction et beaucoup de qualité dans le jeu, mettant plusieurs fois la défense adverse au supplice. Mohamed Salah a transformé un penalty qu'il a obtenu peu avant la pause, permettant aux Reds d'égaliser (1-1, 42e). Et comme bien souvent la saison passée, les hommes de Jürgen Klopp ont fait la décision dans les toutes dernières minutes par Diogo Jota dont c'était le troisième but en trois matches à Anfield depuis son arrivée (2-1, 85e). Liverpool prend trois points d'avance sur son voisin Everton qui devait se déplacer hier à Newcastle et sur Wolverhampton, vainqueur de Crystal Palace (2-0), samedi. Chelsea a poursuivi sur la voie très positive aperçue ces derniers temps en enchaînant un quatrième match de suite sans prendre de but lors d'un succès facile à Burnley (3-0). Le travail d'intégration des recruesse poursuit à marche forcée, puisque six d'entre elles étaient titulaires samedi, dont Thiago Silva, dispensé de voyage en Russie à Krasnodar (4-0) en milieu de semaine et Timo Werner comme ailier et non en 9, place occupée par Tammy Abraham. Frank Lampard avait choisi une formation très offensive, avec comme seul milieu récupérateur N'Golo Kanté. Face à un faible Burnley lanterne rouge du championnat avec un seul point pris en 6 matches, c'était bien suffisant.



Parmi les "nouveaux", Hakim Ziyech s'est distingué pour sa première titularisation de la saison. Le Marocain, arrivé de l'Ajax cet été, a ouvert le score sur un service d'Abraham(1-0, 26e) avant d'offrir à Werner le troisième but (70e). Entre les deux, Kurt Zouma avait inscrit, de la tête, sur corner, le but du 2-0 (63e). Ce succès replace les Londoniens au 4e rang provisoire du classement, avec 12 points, à quatre longueurs de Liverpool. Un peu avant cela, Manchester City avait disposé de Sheffield United sur un score (1-0) qui ne traduit pas la facilité de ce succès. Ces trois points permettent à City de recoller un peu. Huitième avec 11 points, il est à 5 unités de Liverpool, mais avec un match en moins. Il a suffi d'une frappe croisée et rasante de plus de 25 mètres du latéral Kyle Walker, formé par les Blades, pour faire la différence (1-0, 28e). Les esprits chagrins ne manqueront cependant pas de souligner qu'avec 16 tirs dont 8 cadrés, City aurait dû se mettre à l'abri, son manque de réalisme lui ayant souvent coûté cher parle passé. Cette semaine sera importante pour City qui peut déjà mettre un pied et demi en huitième de finale de Ligue des champions s'il bat l'Olympiakos à domicile mardi, avant son match face au Liverpool, toujours à l'Etihad, capital pour la course au titre.