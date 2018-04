Manchester City échappe à l'interdiction de recrutement

Manchester City, qui faisait face à une plainte pour avoir recruté il y a deux ans un jeune joueur argentin alors qu'il était mineur, a été blanchi mardi par le Tribunal arbitral du sport (TAS), échappant ainsi à l'interdiction de recrutement dont il était menacé.

Cette plainte avait été déposée par Velez Sarsfield en 2016. Le club argentin contestait le recrutement de Benjamin Garre, l'un de ses jeunes joueurs, par le club de Premier League, estimant que ce transfert allait à l'encontre des règles internationales en matière de recrutement.

Garre avait été approché par City alors qu'il n'avait que 15 ans, et son contrat avec City avait été signé alors qu'il n'en avait que 16.

Un premier jugement de la Fifa avait rejeté la plainte du club argentin, mais ce dernier avait ensuite fait appel auprès du TAS.

L'instance sportive a finalement donné raison à Manchester City, arguant que puisque Garre était également titulaire d'un passeport italien, la signature de son contrat était donc conforme aux règles internationales, qui autorisent les transferts de joueurs mineurs au sein de l'Union européenne.

"L'appel interjeté le 16 décembre 2016 par le club d'Atletico Velez Sarsfield (...) est rejeté, et la décision prise en première instance est donc confirmée", a indiqué le TAS dans un communiqué.

S'il avait été condamné par le TAS, City aurait été privé de recrutement lors des deux prochains mercatos.

Ces dernières années, Barcelone, le Real Madrid et l'Atletico Madrid ont tous été soumis à des interdictions de transfert pour avoir enfreint les règles entourant la signature de joueurs internationaux de moins de 18 ans.

Pep Guardiola, qui cherche à renforcer son équipe, est maintenant libre de continuer ses projets de recrutements lors du prochain mercato d'été.

Sacré champions d'Angleterre dimanche, Manchester City compte bien défendre son titre l'an prochain de même que ses ambitions en Ligue des champions. Le club aurait mis à disposition une enveloppe de 200 millions de livres (environ 232 M EUR) pour les prochains transferts.

Garre, aujourd'hui âgé de 17 ans, n'a toujours pas fait ses débuts dans l'équipe première de City, mais évolue dans sa formation des moins de 23 ans. Il y a marqué son premier but contre Rotterdam en août dernier.