Managem : Une performance solide en 2024 portée par les métaux précieux

Le groupe Managem a présenté, jeudi à Casablanca, ses résultats financiers pour l’exercice 2024, faisant état d’une performance solide portée par l’appréciation des cours des métaux précieux.



Le groupe a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 18% par rapport à l’année précédente, une performance exceptionnelle portée par l’évolution favorable des cours des métaux, avec une hausse de 23% pour l’or et de 21% pour l’argent, soutenue par leur statut de valeur refuge et le contexte géopolitique de 2024.



Cette croissance significative est également portée par l’augmentation des volumes vendus, tant pour l’or que pour le cuivre.



S’exprimant à cette occasion, le président-directeur général de Managem, Imad Toumi, a mis en avant plusieurs réalisations stratégiques, notamment la découverte de plus de 600 tonnes de nouvelles réserves d’argent au Maroc, offrant une visibilité de plus de 12 ans, rapporte la MAP.



Le groupe prépare également le doublement de sa production de cuivre avec le projet Tizert et adopte une stratégie prudente pour le cobalt, en réduisant sa production face à un marché difficile, a-t-il indiqué.



Selon lui, la vision stratégique du groupe s’articule autour de la préparation de l’horizon 2030, avec l’ambition de devenir un leader national dans l’écosystème automobile et des batteries.

M. Toumi a, en outre, souligné l’importance de préparer un acteur capable de soutenir cet écosystème en matière d’approvisionnement en métaux critiques.



Revenant sur le détail des performances financières du groupe et ses objectifs à court et à long termes, Mouna Mahfoud, directrice exécutive Finances de Managem, a fait savoir que l’excédent brut d’exploitation du groupe s’est amélioré de 11%, atteignant 2,65 MMDH, tandis que le résultat net d’exploitation a progressé de 18%, s’établissant à 620 millions de dirhams (MDH).



Le groupe a réalisé 60% de son chiffre d’affaires à l’international, avec une répartition stable entre différents métaux, a-t-elle fait valoir, précisant qu’une augmentation de capital de 3 MMDH a été réalisée, avec un taux de souscription historique témoignant de la confiance des investisseurs.



Mme Mahfoud a, par la même occasion, mis en avant l’acquisition d’un nouvel actif aurifère en décembre 2024, destiné à porter la stratégie de production du groupe au-delà de 500 MDH d’ici 2030, notant que la structure financière demeure solide, avec 90% de l’endettement à moyen terme.

Et de soutenir que le groupe a géré de manière stratégique la baisse du cobalt, réduisant ses volumes de vente de 33% pour préserver ses ressources, illustrant ainsi sa capacité à s’adapter aux fluctuations du marché tout en maintenant une vision à long terme de développement.