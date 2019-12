Mamelodi-WAC, un nouveau clash entre deux géants qui se connaissent

Coupe Mohammed VI



Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe Mohammed VI des clubs champions aura lieu mercredi à Riyad, a annoncé l'Union arabe de football.

Deux clubs marocains se sont qualifiés à ce tour, en l’occurrence le Raja de Casablanca et l’Olympic de Safi.

L’Egypte est représentée par deux équipes, à savoir Ittihad Alexandrie et Ismaily, tandis que l’Arabie Saoudite a placé deux clubs à ce tour (Ittihad Saoudi et El Ittihad).

Police Club (Irak) est également qualifié pour les quarts de finale tandis que la place restante sera divulguée après le match retour entre Mouloudia Club d’Alger et Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) le 16 décembre à Alger.



Botola Pro D1



Le Moghreb de Tétouan (MAT) s'est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem (RCOZ) sur le score d'un but à zéro et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1 de football, au terme d'un match comptant pour la 8è journée, disputé lundi au stade Saniat Rmel à Tétouan.

Le jeune prodige du MAT Ayoub Lakhal a inscrit l'unique but de la rencontre (21è) permettant ainsi au club du Nord de décrocher les trois points de la victoire.

Au terme de cette rencontre, le MAT est leader du classement avec 15 points tandis que le RCOZ stagne à la quatorzième position avec 4 points.



Mise à jour



Le Youssoufia de Berrechid (CAYB) s'est imposé à domicile (1-0) face à l'Olympic club de Safi (OCS), en match comptant pour la mise à jour de la 7è journée, disputé lundi au stade municipal de Berrechid.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre d'Amine Aboulfath sur penalty à la 44è minute de jeu.

Au terme de cette rencontre, le CAYB se hisse à la neuvième position du classement avec 7 points aux côtés du Raja de Casablanca et le FUS de Rabat. L'OCS stagne, pour sa part, à la septième place avec 8 points ex æquo avec la Renaissance de Zemamra.