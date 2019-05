Malika Akkaoui s’illustre au Meeting de Stockholm

L'athlète marocaine Malika Akkaoui a décroché, jeudi, la deuxième place du 1500 m, avec un chrono de 4min09sec70/100è, lors du Metting de Stockholm, 3è étape de la Diamond League.

Akkaoui a franchi la ligne d'arrivée, derrière la Britannique Laura Muir (4:05.37), alors que la Suédoise Yolanda Ngarambe (4:10.05) a occupé la troisième marche du podium.

Par ailleurs, le Sud-Africain Luvo Manyonga croisera le fer avec le Cubain Juan Miguel Echevarria à l'épreuve de saut en longueur lors de la 12è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, 6è étape de la Ligue de diamant, prévue le 16 juin à Rabat, annoncent les organisateurs. Vice-champion olympique en 2016 à Rio, le Sud-Africain livrera un énorme duel face à Echevarria, champion du monde en salle à Birmingham en 2018 et qui débarquera au pied de la tribune principale du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah fort de sa performance à 8,92m, réalisée le 10 mars à domicile. Il se présente comme un sérieux prétendant en mesure de détrôner Mike Powell de son record du monde. Champion du monde en 2017 et vainqueur de la Ligue de diamant 2018, Manyonga viendra certainement avec l'objectif de pulvériser le record du meeting codétenu par le Marocain Yahya Berrabeh et Rushwal Samaai, et aura fort à faire pour remporter cette édition du meeting.

Rabat sera pour lui l'occasion de prendre une petite revanche après avoir été contraint à l'abandon à Shanghai, suite à des problèmes gastriques.

Le Meeting international Mohammed VI de Rabat, organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi, se tiendra le 16 juin avec au menu un plateau d'athlètes des plus relevés, toutes disciplines confondues.

A ce propos, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Mhamed Rhazlane, avait fait savoir lors d’une conférence de presse de présentation de l’évènement que cette 12ème édition se distingue par la participation d'une sélection de champions mondiaux et olympiques, ainsi que par la présence de coureurs marocains expérimentés, avec à leur tête, Soufiane El Bakkali (3.000m steeple) et Abdalaati Iguider qui, pour la première fois, prendra part à l'épreuve du 5.000m.

Pour sa part, le directeur technique du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, le Français Alain Blondel, a relevé que parmi les stars qui fouleront la piste de Rabat figurent notamment le Jamaïcain Omar McLeod, sacré aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (110m haies) et l'Ivoirienne Marie-Josee Ta Lou, vice-championne du monde à Londres (100 et 200m).

Cette édition verra également la participation de la championne du monde du 1.500m en salle (Birmingham 2018), l'Ethiopienne Genzebe Dibaba et le Français Pascal Martinot Lagarde, champion de la Diamond League en 110m haies.