Majid Amehrouk, candidat au poste de vice-président de la Fédération internationale de triathlon

Le président de la Fédération Royale marocaine de triathlon (FRMTRI), Majid Amehrouk, a annoncé sa candidature au poste de vice-président de la Fédération internationale de la discipline qui tiendra son congrès annuel électif le 29 novembre par vidéoconférence. M. Amhrouk affirme sa détermination de concourir pour briguer ce poste au sein de la Fédération internationale de triathlon, ainsi que pour une place de membre au sein du comité technique de l'instance mondiale, a indiqué un communiqué de la FRMTRI.



Cette candidature s'assigne pour objectif de renforcer la position du triathlon national dans les instances internationales marquées par de fortes représentations de la Grande-Bretagne, du Japon et de l'Afrique du Sud, a souligné le communiqué. Le dossier de candidature du président de la FRMTRI est basé sur "un programme ambitieux pour promouvoir la discipline et permettre son rayonnement aux niveaux continental et mondial à travers une gestion participative intégrée, et le renforcement des ressources financières", fait savoir la même source, notant que M. Amehrouk apportera des propositions lors du congrès annuel électif afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire sur les compétitions et sur les revenus des fédérations nationales de triathlon.



La candidature marocaine fera face à une forte concurrence de sept fédérations nationales de triathlon notamment du Japon, de la Grande-Bretagne, du Mexique, de la Jamaïque, de la Suède et de l'Afrique du Sud, rappelle le communiqué, notant que lors des travaux du congrès, seuls quatre sur les sept candidats seront sélectionnés pour le poste susmentionné. Sept des 15 candidats seront élus pour devenir des membres du comité technique, ajoute le communiqué, notant que ce congrès verra l'élection du président de la Fédération internationale de triathlon convoité par l’Espagnole Marisol et le Danois Mads Freund.