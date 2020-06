Maintien de l’autorisation spéciale d'exportation des médicaments fabriqués localement

A l’initiative du ministère de la Santé, une série de rencontres a fait suite, depuis le 27 mai dernier, à la levée de boucliers des opérateurs du secteur contre les décisions prises par ce département en matière d'exportation des médicaments fabriqués localement.

Etalées sur 10 jours, ces rencontres inscrites dans le cadre des mesures préventives et proactives entreprises par le Royaume en vue d'endiguer la propagation du Covid-19 ont été marquées par la participation de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, des Entreprises du médicament du Maroc, de l'Association marocaine du médicament générique, du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, du Conseil de l'Ordre des pharmaciens fabricants et répartiteurs (COPFR), ainsi que de plusieurs groupes pharmaceutiques, indique vendredi un communiqué du ministère.

Lors de ces rencontres, la Direction du médicament et de la pharmacie a mis en avant les mesures préventives prises par le ministère pour préserver la santé des citoyens, en assurant un stock de réserve suffisant de médicaments, soulignant que ces rencontres se veulent l'occasion de mettre en évidence tous les efforts consentis par le secteur pharmaceutique, précise la même source.

Conscient de la place qu'occupe le médicament marocain dans différents pays en particulier ceux d'Afrique, le ministère a permis au secteur pharmaceutique de relancer l'activité économique du pays et ouvrir de nouveaux horizons, en maintenant l'opération d'exportation des médicaments, sous condition de l'obtention d'une autorisation spéciale d'exportation.

Pour simplifier la mise en oeuvre de cette décision, la Direction du médicament et de la pharmacie a procédé à la numérisation des procédures et des mesures administratives pour les demandes et le retrait des licences d'exportation de médicaments via le portail électronique de la direction dans un délai maximum de trois jours sans avoir besoin de se déplacer au siège de la direction, et ce afin de renforcer la confiance entre l'administration et les acteurs du secteur pharmaceutique.

Les représentants du secteur ont, de leur côté, salué le rôle important joué par le ministère de la Santé avec d'autres établissements gouvernementaux dans l'effort de lutte contre la pandémie, exprimant "leur soutien inconditionnel à l'appel de la nation". Ils ont, également, mis l'accent sur les efforts massifs déployés pendant des années par l'industrie pharmaceutique nationale afin de se positionner et de conquérir plusieurs marchés étrangers, en particulier africains.

Selon la même source, toutes les réunions ont été marquées par la proposition d'un certain nombre de recommandations afin d'encourager l'exportation des médicaments dans l'avenir, et la conquête de nouveaux marchés dans le cadre d'une approche participative entre le ministère de tutelle et l'ensemble des intervenants dans le secteur.