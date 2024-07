Mahmoud Al Habbash : Le soutien de SM le Roi à la cause palestinienne est constant et indéfectible

Le soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à la cause palestinienne est "constant et indéfectible", a affirmé Mahmoud Al Habbash, conseiller du président palestinien.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, M. Al Habbash a souligné que le raffermissement des relations fraternelles maroco-palestiniennes, profondément ancrées dans l’histoire, et la cause palestinienne ont toujours été une priorité de la politique étrangère marocaine sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.



Mettant en exergue le rôle majeur joué par le Comité Al Qods, relevant de l’Organisation de la coopération islamique, le haut responsable palestinien a salué les efforts remarquables et précieux du Royaume en faveur de la cause palestinienne.



M. Al Habbash a, dans ce cadre, mis en avant l’appui constant du Maroc à la cause palestinienne dans les forums internationaux "que nous apprécions", se félicitant de la communication permanente entre SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods et M. Mahmoud Abbas, président de l’État de Palestine, pour coordonner les positions et renforcer la coopération dans divers domaines au service du peuple palestinien.



Il a aussi soutenu que le Royaume du Maroc a, de tout temps, apporté son appui à la cause palestinienne, en mettant à contribution ses relations diplomatiques pour défendre cette question.



M. Al Habbash a, par ailleurs, souligné que les Maqdessis apprécient énormément les projets mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et le soutien qu’elle leur apporte dans divers domaines, comme le logement, la santé et l’éducation.