Mahmoud Abba de l'USFP élu président du Conseil communal d’Assa

Mahmoud Abba de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a été élu, récemment, président du Conseil communal d’Assa (province d’Assa Zag). M. Abba a été élu à la majorité absolue, en obtenant la confiance de 19 membres sur un total de 20 que compte le Conseil. Par la même occasion, il a été aussi procédé à l'élection des quatre vice-présidents du Conseil communal d’Assa, ainsi que du secrétaire et de son adjointe. Il s'agit de Taher Saghir du Parti authenticité et modernité (PAM), en tant que 1er vice-président du Conseil, Tamek Chegaf (PAM), comme 2ème vice-président, Ahmed Boughda de la même formation politique, 3ème vice-président et d’Al Mouhjoub Toutay du Rassemblement national des indépendants (RNI), 4ème vice-président. Il a été également procédé à l’élection de Meryem Alghdal du PAM, secrétaire du Conseil communal, ainsi que Ali Boutklmount du Parti justice et développement (PJD) son adjointe. Il est à rappeler que le PAM a obtenu 11 sièges lors des élections communales au niveau de la commune d’Assa, suivi de l’USFP et du RNI avec quatre sièges chacun, alors que le PJD a décroché un seul siège.