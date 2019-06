Maha Haddioui s’illustre au Ladies European Thaïland Championship

La championne marocaine Maha Haddioui a participé récemment au Thaïland Championship, épreuve inscrite au Ladies European Tour sur le parcours de Pattaya au Phoenix Gold Golf Club.

Maha a occupé la 76ème place lors du premier tour avec une carte de 76, +4.

Toutefois, elle s’est ressaisie et a réussi à occuper la 18ème place avec un total de 286, soit 2 coups sous le Par.

Ce tournoi a été remporté par la jeune Atlaya Thitikel (16 ans), auteure d’un impressionnant 266 (-22) devant l’Allemande Esther Henseleit.

Nul doute que la performance de Maha va lui redonner confiance et lui permettra de réussir d’excellents résultats lors des prochaines échéances.

Par ailleurs, Karim El Hali a remporté le tournoi de l’Omnium IV, organisé du 21 au 23 juin sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es Salam et qui a connu la participation de 80 golfeurs. Karim El Hali, sociétaire du Royal Golf Dar Es Salam, a soulevé son premier trophée avec un résultat de 220 coups (78-67-75), grâce notamment à un score de -5 lors du second tour. Il a devancé son coéquipier Mohamed Bellaroussia (222 coups: 75-77-70) et Ayoub SSouadi du Royal Country Club de Tanger (222 coups: 68-78-76). Ce parcours, dont la nouvelle configuration avait fait l’unanimité lors de la dernière édition de la Coupe Lalla Meryem, a donné du fil à retordre à l’élite golfique nationale.

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), cette édition a connu la participation de 4 amateurs du Top 10, emmenés par le Tangérois Ayoub SSouadi qui a terminé second à deux coups seulement du vainqueur, confirmant, avec une carte de 68 (-4) lors du dernier tour, son bon état de forme après son encourageante performance lors du British Amateur (leader après un round).

L’Omnium V se tiendra, du 20 au 22 septembre, au Michilfen Golf and Country Club, ajoute la même source.