Magneti Marelli lance la construction d’une usine de production d’amortisseurs à Tanger

L’équipementier italien Magneti Marelli ouvrira prochainement une usine de production des amortisseurs pour voitures et véhicules utilitaires, à la zone franche «Tanger Automotive City», à Tanger.

Le lancement de la construction de la nouvelle unité de production, qui couvre une superficie d’environ 20.000 m², a eu lieu mardi 26 juin, en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Pietro Gorlier, PDG de Magneti Marelli et Fouad Brini, président de Tanger Med.

Selon le ministère de l’Industrie, cet établissement industriel devrait démarrer son activité en 2019 et atteindre une capacité de production annuelle de 6 millions de pièces.

Le projet, qui vise à accompagner les clients de Magneti Marelli présents au Maroc et au Sud de l’Europe (Espagne, Italie et Turquie), nécessitera un investissement de 405 millions de dirhams et permettra la création de 500 emplois directs, a-t-il indiqué dans un communiqué.

A propos de l’usine, il est à rappeler qu’elle fait suite à la convention d’investissement signée en septembre 2017, à Rabat.

Se félicitant de l’implantation au Maroc d’un leader mondial de production d’équipements automobiles, Moulay Hafid Elalamy a indiqué « qu’avec ce projet industriel, un nouveau métier se développe au Maroc et la filière automobile nationale gagne en intégration. L’activité de Magneti Marelli profitera aussi au tissu de fournisseurs locaux auprès desquels s’approvisionnera l’usine de Tanger».

A noter qu’au cours de cette cérémonie, Moulay Hafid Elalamy et le PDG du Groupe Magneti Marelli ont également procédé à la signature d’une convention d’investissement portant sur la construction, sur le même site, d’une deuxième unité consacrée à la production de systèmes d’éclairage, de systèmes électroniques et de pédales.

Ce nouveau projet, qui nécessite la mobilisation d’un montant prévisionnel de 312 millions de dirhams, permettra la création de 200 emplois additionnels, ont assuré les deux parties signataires.

Commentant la signature de cette nouvelle convention, M. Elalamy a déclaré: «Nous nous réjouissons que la dynamique actuelle de notre industrie automobile ainsi que le positionnement affirmé du Royaume sur ce secteur ont conduit le Groupe Magneti Marelli à élargir son activité au Maroc ».

Il a également assuré que « notre ambition est de construire autour du groupe un écosystème performant favorisant la montée en valeur dans les filières et une intégration poussée de la chaîne de valeur de l’automobile ».

A noter que le groupe italien Magneti Marelli conçoit et produit des systèmes et des composants de pointe pour l’industrie automobile. Avec 86 unités de production et 14 centres de R&D répartis dans 19 pays, environ 43.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de 7.9 billion de dollars US en 2016, il fournit l’ensemble des plus grands constructeurs automobiles d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Asie-Pacifique.

Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie rappelle également que ses lignes de produits incluent Systèmes électroniques, éclairage, Systèmes de propulsion, Systèmes de suspensions et d’amortisseurs, Systèmes d’échappement, Pièces et services après-vente, Composants et modules en plastique, Motorsport.