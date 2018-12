Madonna, star de l’édition

Chanteuse, danseuse, actrice et même réalisatrice : Madonna est sans aucun doute une des artistes les plus complètes de sa génération. Il y a pourtant un domaine dans lequel vous ne l'attendiez pas : les contes pour enfants. En 2003, Madonna sort une collection de 5 livres "Les Roses anglaises". Ce récit raconte l'histoire de 4 amies, jalouses d'une nouvelle venue. A tort... Cette histoire prône le respect et la tolérance. Des valeurs chères à cette maman de 6 enfants. Ce livre a été un véritable succès ! 500.000 exemplaires vendus dans 100 pays et traduits en 30 langues. La chanteuse la plus riche du monde sait faire prospérer ses affaires.

Après le succès de sa première collection, Madonna écrit à nouveau plusieurs contes : "M. Peabody", "Yakov et les Sept Voleurs", "Les Aventures d'Abdi", "Bôta de Carats". "(A travers ces histoires), je veux leur transmettre deux ou trois choses sur la vie, l'amour et la recherche du bonheur."

Madonna est une star de la pop, un écrivain à succès et aussi une femme de cœur. Car tous les bénéfices de la vente de ses livres seront reversés à des œuvres caritatives dédiées aux enfants.